Депутатов-единороссов Челябинска просят избегать загранпоездок и вечеринок

Депутатам объяснили, что не время предаваться роскоши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутатов-единороссов гордумы Челябинска просят не ездить за границу и избегать вечеринок в ресторанах. Эту просьбу партийцам озвучил руководитель челябинской фракции «Единая Россия» Денис Лапотышкин перед очередным заседанием гордумы. Об этом URA.RU сообщил 28 февраля источник.

«Свое предложение Лапотышкин объяснил тем, что сейчас не время предаваться роскоши. Он сослался на то, что во время проведения спецоперации главное сосредоточиться на помощи участникам СВО и семьям мобилизованных. Депутаты восприняли это молча, никто возражать не стал», — рассказал URA.RU источник.

Во фракции ЕР подтвердили, что такое предложение было озвучено. При этом там подчеркнули, что обращение носит рекомендательный характер, потому что запретить поездки и банкеты депутатам официально никто не может.

В ноябре подобное предложение было озвучено на фракции ЕР в заксобрании региона. Тогда это совпало с активной стадией частичной мобилизации и необходимой помощи освобожденным регионам. С трибуны областного парламента также звучали слова о помощи участникам СВО и семьям мобилизованных. Эти напутствия касались предстоящих новогодних каникул, но потом эти вводные были продлены на неопределенное время.