Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Перми в Стамбул

Прямые рейсы запустят с апреля по октябрь 2023 года
Авиакомпания Red Wings намерена запустить рейсы из Перми в Стамбул. Они уже появились в расписании аэропорта Большое Савино. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
«Рейсы из Перми в Стамбул планируется запустить уже весной. Отправиться в Турцию пермяки смогут один раз в неделю с апреля по октябрь 2023 года. Выполнять полеты будет Sukhoi Superjet», — пишет издание.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании отказали в допуске на рейсы в Стамбул. Причиной отказа стал низкий объем перевозок на внутренних линиях. Red Wings не осуществляет прямые полеты из Перми в Турцию с марта 2022 года.
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