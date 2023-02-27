Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Перми в Стамбул

28 февраля 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Прямые рейсы запустят с апреля по октябрь 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания Red Wings намерена запустить рейсы из Перми в Стамбул. Они уже появились в расписании аэропорта Большое Савино. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Рейсы из Перми в Стамбул планируется запустить уже весной. Отправиться в Турцию пермяки смогут один раз в неделю с апреля по октябрь 2023 года. Выполнять полеты будет Sukhoi Superjet», — пишет издание. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании отказали в допуске на рейсы в Стамбул. Причиной отказа стал низкий объем перевозок на внутренних линиях. Red Wings не осуществляет прямые полеты из Перми в Турцию с марта 2022 года.

Авиакомпания Red Wings намерена запустить рейсы из Перми в Стамбул. Они уже появились в расписании аэропорта Большое Савино. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Рейсы из Перми в Стамбул планируется запустить уже весной. Отправиться в Турцию пермяки смогут один раз в неделю с апреля по октябрь 2023 года. Выполнять полеты будет Sukhoi Superjet», — пишет издание. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании отказали в допуске на рейсы в Стамбул. Причиной отказа стал низкий объем перевозок на внутренних линиях. Red Wings не осуществляет прямые полеты из Перми в Турцию с марта 2022 года.