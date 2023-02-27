27 февраля 2023

Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Перми в Стамбул

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, ред вингс, авиакомпания red wings
Прямые рейсы запустят с апреля по октябрь 2023 года Фото:

Авиакомпания Red Wings намерена запустить рейсы из Перми в Стамбул. Они уже появились в расписании аэропорта Большое Савино. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Рейсы из Перми в Стамбул планируется запустить уже весной. Отправиться в Турцию пермяки смогут один раз в неделю с апреля по октябрь 2023 года. Выполнять полеты будет Sukhoi Superjet», — пишет издание.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании отказали в допуске на рейсы в Стамбул. Причиной отказа стал низкий объем перевозок на внутренних линиях. Red Wings не осуществляет прямые полеты из Перми в Турцию с марта 2022 года.

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Авиакомпания Red Wings намерена запустить рейсы из Перми в Стамбул. Они уже появились в расписании аэропорта Большое Савино. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Рейсы из Перми в Стамбул планируется запустить уже весной. Отправиться в Турцию пермяки смогут один раз в неделю с апреля по октябрь 2023 года. Выполнять полеты будет Sukhoi Superjet», — пишет издание. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании отказали в допуске на рейсы в Стамбул. Причиной отказа стал низкий объем перевозок на внутренних линиях. Red Wings не осуществляет прямые полеты из Перми в Турцию с марта 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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