Курганское правительство не стало платить кредит и потратило деньги на другие цели

Правительству Курганской области федеральные власти разрешили не выплачивать бюджетный кредит, а направить эти деньги на другие цели. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. В пресс-службе правительства Курганской области агентству информацию о перераспределении средств подтвердили.
«В документе об утверждении дополнительных соглашений с Министерством финансов России указано, что оплату задолженности по бюджетным кредитам в 2022 году перенесли на 2029 год. Эти деньги направили на техническую документацию, строительство, финансирование региональных проектов», — подчеркнул инсайдер. Другой источник добавил, что деньги также перераспределили на сферы здравоохранения и экономики.
В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос агентству уточнили, что деньги из-за переноса срока погашения реструктуризированной задолженности на 2029 год были направлены на другие цели. «Средства, высвобожденные в 2022 году, были направлены на обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, развитие отраслей экономики», — говорится в ответе властей.
На сайте Курганской областной думы опубликован законопроект, который касается дополнительных соглашений к договорам о предоставлении региону бюджетных кредитов. В пресс-службе правительства пояснили, что документ «разработан в целях уточнения условий действующих соглашений в связи с изменением федерального законодательства и не предусматривает предоставление дополнительных кредитов».
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».
Правительству Курганской области федеральные власти разрешили не выплачивать бюджетный кредит, а направить эти деньги на другие цели. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. В пресс-службе правительства Курганской области агентству информацию о перераспределении средств подтвердили. «В документе об утверждении дополнительных соглашений с Министерством финансов России указано, что оплату задолженности по бюджетным кредитам в 2022 году перенесли на 2029 год. Эти деньги направили на техническую документацию, строительство, финансирование региональных проектов», — подчеркнул инсайдер. Другой источник добавил, что деньги также перераспределили на сферы здравоохранения и экономики. В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос агентству уточнили, что деньги из-за переноса срока погашения реструктуризированной задолженности на 2029 год были направлены на другие цели. «Средства, высвобожденные в 2022 году, были направлены на обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, развитие отраслей экономики», — говорится в ответе властей. На сайте Курганской областной думы опубликован законопроект, который касается дополнительных соглашений к договорам о предоставлении региону бюджетных кредитов. В пресс-службе правительства пояснили, что документ «разработан в целях уточнения условий действующих соглашений в связи с изменением федерального законодательства и не предусматривает предоставление дополнительных кредитов». Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году Минфин РФ предоставил Курганской области 5,6 млрд рублей на оплату коммерческих кредитов, взятых ранее властями региона. Это позволило областному бюджету полностью избавиться от коммерческих кредитов.