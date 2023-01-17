Курганское правительство не стало платить кредит и потратило деньги на другие цели

Курганским властям перенесли сроки выплаты бюджетного кредита

18 января 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Курганские власти перераспределили деньги, которые должны были идти на оплату кредита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительству Курганской области федеральные власти разрешили не выплачивать бюджетный кредит, а направить эти деньги на другие цели. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. В пресс-службе правительства Курганской области агентству информацию о перераспределении средств подтвердили. «В документе об утверждении дополнительных соглашений с Министерством финансов России указано, что оплату задолженности по бюджетным кредитам в 2022 году перенесли на 2029 год. Эти деньги направили на техническую документацию, строительство, финансирование региональных проектов», — подчеркнул инсайдер. Другой источник добавил, что деньги также перераспределили на сферы здравоохранения и экономики. В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос агентству уточнили, что деньги из-за переноса срока погашения реструктуризированной задолженности на 2029 год были направлены на другие цели. «Средства, высвобожденные в 2022 году, были направлены на обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, развитие отраслей экономики», — говорится в ответе властей. На сайте Курганской областной думы опубликован законопроект, который касается дополнительных соглашений к договорам о предоставлении региону бюджетных кредитов. В пресс-службе правительства пояснили, что документ «разработан в целях уточнения условий действующих соглашений в связи с изменением федерального законодательства и не предусматривает предоставление дополнительных кредитов». Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году Минфин РФ предоставил Курганской области 5,6 млрд рублей на оплату коммерческих кредитов, взятых ранее властями региона. Это позволило областному бюджету полностью избавиться от коммерческих кредитов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительству Курганской области федеральные власти разрешили не выплачивать бюджетный кредит, а направить эти деньги на другие цели. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. В пресс-службе правительства Курганской области агентству информацию о перераспределении средств подтвердили. «В документе об утверждении дополнительных соглашений с Министерством финансов России указано, что оплату задолженности по бюджетным кредитам в 2022 году перенесли на 2029 год. Эти деньги направили на техническую документацию, строительство, финансирование региональных проектов», — подчеркнул инсайдер. Другой источник добавил, что деньги также перераспределили на сферы здравоохранения и экономики. В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос агентству уточнили, что деньги из-за переноса срока погашения реструктуризированной задолженности на 2029 год были направлены на другие цели. «Средства, высвобожденные в 2022 году, были направлены на обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, развитие отраслей экономики», — говорится в ответе властей. На сайте Курганской областной думы опубликован законопроект, который касается дополнительных соглашений к договорам о предоставлении региону бюджетных кредитов. В пресс-службе правительства пояснили, что документ «разработан в целях уточнения условий действующих соглашений в связи с изменением федерального законодательства и не предусматривает предоставление дополнительных кредитов». Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году Минфин РФ предоставил Курганской области 5,6 млрд рублей на оплату коммерческих кредитов, взятых ранее властями региона. Это позволило областному бюджету полностью избавиться от коммерческих кредитов.