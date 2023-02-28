Генерал ВС США раскрыл, почему Украине важнее вернуть Крым, а не Донбасс

Украина намерена захватить Крым раньше, чем Донбасс, так как ВСУ не могут использовать порты в Мариуполе и Одессе, пока российская сторона использует Черноморский флот. Об этом заявил экс-командующий войсками США Бен Ходжес.
«Удержание Крыма, а также подконтрольного сухопутного моста из Запорожья позволяет российским военным угрожать украинским позициям с юга и дает Черноморскому флоту России передовую базу в Севастополе для проведения дальних атак», — заявил Бен Ходжес. Его слова приводит
Ранее украинские СМИ начали писать о намерении ВСУ перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом предстоящей весной для захвата полуострова, передает «Национальная служба новостей». В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «невозможно представить обстоятельства», при которых Крым перейдет под контроль ВСУ, пишет деловое издание «Взгляд».
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