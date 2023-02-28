Генерал ВС США раскрыл, почему Украине важнее вернуть Крым, а не Донбасс

Генерал ВС США Ходжес: Черноморский флот представляет большую угрозу для ВСУ

28 февраля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Черноморский флот мешает ВСУ использовать порты в Мариуполе и Одессе, заявил Бен Ходжес Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина намерена захватить Крым раньше, чем Донбасс, так как ВСУ не могут использовать порты в Мариуполе и Одессе, пока российская сторона использует Черноморский флот. Об этом заявил экс-командующий войсками США Бен Ходжес. «Удержание Крыма, а также подконтрольного сухопутного моста из Запорожья позволяет российским военным угрожать украинским позициям с юга и дает Черноморскому флоту России передовую базу в Севастополе для проведения дальних атак», — заявил Бен Ходжес. Его слова приводит Euractiv . Ранее украинские СМИ начали писать о намерении ВСУ перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом предстоящей весной для захвата полуострова, передает «Национальная служба новостей». В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «невозможно представить обстоятельства», при которых Крым перейдет под контроль ВСУ, пишет деловое издание «Взгляд».

Украина намерена захватить Крым раньше, чем Донбасс, так как ВСУ не могут использовать порты в Мариуполе и Одессе, пока российская сторона использует Черноморский флот. Об этом заявил экс-командующий войсками США Бен Ходжес. «Удержание Крыма, а также подконтрольного сухопутного моста из Запорожья позволяет российским военным угрожать украинским позициям с юга и дает Черноморскому флоту России передовую базу в Севастополе для проведения дальних атак», — заявил Бен Ходжес. Его слова приводит Euractiv. Ранее украинские СМИ начали писать о намерении ВСУ перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом предстоящей весной для захвата полуострова, передает «Национальная служба новостей». В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «невозможно представить обстоятельства», при которых Крым перейдет под контроль ВСУ, пишет деловое издание «Взгляд».