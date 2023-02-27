Специалисты подобрали идеальное съемное жилье в пределах МРОТ в Екатеринбурге

Средняя стоимость аренды квартиры до 33 квадрантных метров составляет 15,5 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Специалисты сайта «Авито Недвижимость» подобрали идеальное жилье, которое можно арендовать в Екатеринбурге на длительный срок в пределах минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 16 242 рублей. Своим исследованием они поделились с корреспондентом URA.RU.

«На долгий срок жители Екатеринбурга могут снять квартиру-студию, общей площадью 24,8 квадратных метров за 16 тысяч рублей. Жилье с евроремонтом располагается на 7 этаже 25 — этажного дома. Есть все удобства — холодильник, плита, микроволновая печь, стиральная машина и телевизор. Также можно жить с животными и детьми», — рассказали специалисты. Жилье находится по адресу Евгения Савкова 17А.

Помимо вышеперечисленного варианта в Екатеринбурге можно снять квартиру на долгосрочный период в Чкаловском районе. Там цена за 25-33 квадратных метров варьируется от 15 до 16 тысяч рублей в месяц. Во многих присутствуют холодильники, плиты, микроволновки и стиральные машины. Проживание с животными и детьми разрешено.

По словам представителя «Авито Недвижимость», перед выбором жилья на долгосрочную аренду важно изучить не только само жилье, достоверность документов и исправность техники, но и состояние дома. «Обязательно стоит обратить внимание на соседей и проведение ремонтных работ. Также на качество жизни влияет развитость инфраструктуры района и транспортная доступность», — отметили в компании в беседе с корреспондентом URA.RU.

Примечательно, что за 2022 год в Екатеринбурге вырос спрос на долгосрочную аренду однокомнатных квартир на 50% по сравнению с 2021 годом. Активная заинтересованность горожан привела к росту цен на аренду подобного жилья до 16%.