27 февраля 2023

Курентзис откроет Дягилевский фестиваль в Перми 22 июня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Теодор Курентзис готов к новому Дягилевскому фестивалю (архивное фото) Фото:

Дягилевский фестиваль 2023 года пройдет в Перми с 22 июня по 2 июля. Откроет его концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, говорят организаторы.

«Откроется событие симфоническим концертом оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В программу войдут три произведения Петра Ильича Чайковского», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на администрацию фестиваля.

Во время фестиваля его гостей ждут кроме концертов встречи с музыкантами, лекции и мастер-классы. О том. Как проходил Дягилевский фестиваль-2022, смотрите в нашем фотоотчете.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Дягилевский фестиваль 2023 года пройдет в Перми с 22 июня по 2 июля. Откроет его концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, говорят организаторы. «Откроется событие симфоническим концертом оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В программу войдут три произведения Петра Ильича Чайковского», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на администрацию фестиваля. Во время фестиваля его гостей ждут кроме концертов встречи с музыкантами, лекции и мастер-классы. О том. Как проходил Дягилевский фестиваль-2022, смотрите в нашем фотоотчете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...