Курентзис откроет Дягилевский фестиваль в Перми 22 июня

Теодор Курентзис готов к новому Дягилевскому фестивалю (архивное фото)
Дягилевский фестиваль 2023 года пройдет в Перми с 22 июня по 2 июля. Откроет его концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, говорят организаторы.
«Откроется событие симфоническим концертом оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В программу войдут три произведения Петра Ильича Чайковского», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на администрацию фестиваля.
Во время фестиваля его гостей ждут кроме концертов встречи с музыкантами, лекции и мастер-классы. О том. Как проходил Дягилевский фестиваль-2022, смотрите в нашем фотоотчете.
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