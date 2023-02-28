Курганские дольщики умерли, не дождавшись квартир от застройщика

01 марта 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Дольщики из Шумихи не могут дождаться квартир от застройщика (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Большинство дольщиков из города Шумиха Курганской области умерли, так и не дождавшись обещанных квартир от застройщика. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из местных жителей. Договоры на долевое строительство были заключены еще в 1994 году, однако дом так и не был достроен. Жители Шумихи до сих пор добиваются, чтобы их включили в реестр обманутых дольщиков. «На сегодняшний день большая часть дольщиков уже умерли (по возрасту), не дождавшись своих квартир. Нас осталось всего шесть человек, хотя было более 20. Помимо этого в списке есть и сама администрация Шумихи, которая должна выделить нуждающимся жилье и больницу. Мои родители тоже оказались обманутыми дольщиками и им пришлось доживать в старом доме в ожидании квартиры. С 2016 года их уже нет в живых. Нас долгие годы никто не слышит и никто не хочет помогать», — рассказала жительница Шумихи и предоставила соответствующие документы. В 2010 году застройщик отказался от объекта и передал свои полномочия администрации Шумихинского округа. Мэрия заключила мировое соглашение с дольщиками и обещала, что дом достроят до 2015 года. После решения суда были начаты строительные работы, но при смене главы района стройка остановилась. Технику вывезли, а дом начали разбирать. По словам жительницы Шумихи, новая администрация также обещала решить данную проблему, однако так ничего и не изменилось. «Глава Шумихинского округа [Сергей Максимовских] категорически отказывается встретиться с дольщиками. Записываемся к нему на прием, но нам отказывают во встрече. От властей постоянные отписки. Обещают взять на заметку и разбираться с проблемой, но на деле никто ничего не делает», — добавила дольщик. Получить оперативный комментарий от главы Шумихинского округа Сергея Максимовских не удалось. На момент звонка он был занят и попросил перезвонить, а позже его номер не отвечал. URA.RU направило официальный запрос в администрацию. На момент публикации на ответ не поступил. В Курганской области дольщики умерли, так и не дождавшись обещанных квартир от застройщика Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство дольщиков из города Шумиха Курганской области умерли, так и не дождавшись обещанных квартир от застройщика. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из местных жителей. Договоры на долевое строительство были заключены еще в 1994 году, однако дом так и не был достроен. Жители Шумихи до сих пор добиваются, чтобы их включили в реестр обманутых дольщиков. «На сегодняшний день большая часть дольщиков уже умерли (по возрасту), не дождавшись своих квартир. Нас осталось всего шесть человек, хотя было более 20. Помимо этого в списке есть и сама администрация Шумихи, которая должна выделить нуждающимся жилье и больницу. Мои родители тоже оказались обманутыми дольщиками и им пришлось доживать в старом доме в ожидании квартиры. С 2016 года их уже нет в живых. Нас долгие годы никто не слышит и никто не хочет помогать», — рассказала жительница Шумихи и предоставила соответствующие документы. В 2010 году застройщик отказался от объекта и передал свои полномочия администрации Шумихинского округа. Мэрия заключила мировое соглашение с дольщиками и обещала, что дом достроят до 2015 года. После решения суда были начаты строительные работы, но при смене главы района стройка остановилась. Технику вывезли, а дом начали разбирать. По словам жительницы Шумихи, новая администрация также обещала решить данную проблему, однако так ничего и не изменилось. «Глава Шумихинского округа [Сергей Максимовских] категорически отказывается встретиться с дольщиками. Записываемся к нему на прием, но нам отказывают во встрече. От властей постоянные отписки. Обещают взять на заметку и разбираться с проблемой, но на деле никто ничего не делает», — добавила дольщик. Получить оперативный комментарий от главы Шумихинского округа Сергея Максимовских не удалось. На момент звонка он был занят и попросил перезвонить, а позже его номер не отвечал. URA.RU направило официальный запрос в администрацию. На момент публикации на ответ не поступил.