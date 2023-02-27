В тюменской клинике закончились бесплатные квоты для пациентов

В клинике «Мать и дитя» жительнице Тюмени отказали в приеме у онколога по полису ОМС

28 февраля 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Тюменке отказали в повторном приеме у онколога и не выдали результат анализов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Тюмени не смогла попасть на прием к онкологу и узнать результаты своих анализов, так как в клинике «Мать и дитя» перестали бесплатно принимать пациентов по системе Обязательного медицинского страхования. Об этом URA.RU рассказала сама пациентка. «В поликлинике №12 мне выдали направление к онкологу в клинику „Мать и дитя“. 22 февраля я пришла на прием, сдала анализы. А 27 февраля мне позвонили из госпиталя и сказали, что они больше не принимают по ОМС, то есть на повторный прием я не попаду и результат гистологии не узнаю. Не понимаю, если знали, что заканчивается квота, то зачем поликлиника отправляет пациентов туда, а в „Мать и дитя“ их принимают?» — рассказала собеседница URA.RU. По словам женщины теперь ей нужно вновь обращаться за направлением и сдавать повторный анализ. Однако делать его будут уже в другом учреждении, что повлечет временные задержки. На сайте частной клиники «Мать и дитя» на момент публикации новости значится информация о том, что учреждение оказывает ряд услуг по системе ОМС. Оперативно связаться с госпиталем не удалось: на общей горячей линии сети медцентров пообещали передать контакты журналиста специалистам в Тюмени, однако с редакцией никто не связался. Отправлен письменный запрос. Также запрос направлен в департамент здравоохранения Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Тюмени не смогла попасть на прием к онкологу и узнать результаты своих анализов, так как в клинике «Мать и дитя» перестали бесплатно принимать пациентов по системе Обязательного медицинского страхования. Об этом URA.RU рассказала сама пациентка. «В поликлинике №12 мне выдали направление к онкологу в клинику „Мать и дитя“. 22 февраля я пришла на прием, сдала анализы. А 27 февраля мне позвонили из госпиталя и сказали, что они больше не принимают по ОМС, то есть на повторный прием я не попаду и результат гистологии не узнаю. Не понимаю, если знали, что заканчивается квота, то зачем поликлиника отправляет пациентов туда, а в „Мать и дитя“ их принимают?» — рассказала собеседница URA.RU. По словам женщины теперь ей нужно вновь обращаться за направлением и сдавать повторный анализ. Однако делать его будут уже в другом учреждении, что повлечет временные задержки. На сайте частной клиники «Мать и дитя» на момент публикации новости значится информация о том, что учреждение оказывает ряд услуг по системе ОМС. Оперативно связаться с госпиталем не удалось: на общей горячей линии сети медцентров пообещали передать контакты журналиста специалистам в Тюмени, однако с редакцией никто не связался. Отправлен письменный запрос. Также запрос направлен в департамент здравоохранения Тюменской области.