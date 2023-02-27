27 февраля 2023

Пермская дума отказалась от части полномочий в пользу мэрии

Депутаты Пермской думы передали полномочия мэрии по установке стоимости проезда в общественном транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, заседание
За 30 дней чиновники должны будут уведомить депутатов о повышении тарифов Фото:

Депутаты Пермской гордумы приняли решение отдать все полномочия по установке тарифов за проезд в общественном транспорте администрации Перми. Теперь горадминистрация сможет самостоятельно регулировать этот процесс без согласования с депутатами. Решение было принято на пленарном заседании гордумы 28 февраля, трансляция которого проходила на сайте ведомства.

«Мы очень долго держали тариф в сфере политической. Резкий рост тарифа произошел именно потому, что мы на площадке думы всеми правдами и неправдами очень долго не давали повышать тариф. В итоге это сказывается на качестве перевозок и состоянии нашего бюджета», — заявил депутат гордумы, председатель комитета по экономразвитию Арсен Болквадзе.

Не все депутаты поддержали инициативу передачи. Из 32 депутатов, присутствующих на заседании, семь проголосовали «против».

Председатель гордумы Дмитрий Малютин внес поправку к проекту, согласно которой мэрия будет обязана представлять информацию гордуме не позднее чем за 30 дней до установления нового тарифа. URA.RU рассказывало о том, что депутат, руководитель компании-перевозчика ООО УТК «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов ранее сообщал, что не дума не имеет морального права снимать с себя ответственность и поддерживать этот проект.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Депутаты Пермской гордумы приняли решение отдать все полномочия по установке тарифов за проезд в общественном транспорте администрации Перми. Теперь горадминистрация сможет самостоятельно регулировать этот процесс без согласования с депутатами. Решение было принято на пленарном заседании гордумы 28 февраля, трансляция которого проходила на сайте ведомства. «Мы очень долго держали тариф в сфере политической. Резкий рост тарифа произошел именно потому, что мы на площадке думы всеми правдами и неправдами очень долго не давали повышать тариф. В итоге это сказывается на качестве перевозок и состоянии нашего бюджета», — заявил депутат гордумы, председатель комитета по экономразвитию Арсен Болквадзе. Не все депутаты поддержали инициативу передачи. Из 32 депутатов, присутствующих на заседании, семь проголосовали «против». Председатель гордумы Дмитрий Малютин внес поправку к проекту, согласно которой мэрия будет обязана представлять информацию гордуме не позднее чем за 30 дней до установления нового тарифа. URA.RU рассказывало о том, что депутат, руководитель компании-перевозчика ООО УТК «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов ранее сообщал, что не дума не имеет морального права снимать с себя ответственность и поддерживать этот проект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...