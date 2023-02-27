Пермская дума отказалась от части полномочий в пользу мэрии

Депутаты Пермской думы передали полномочия мэрии по установке стоимости проезда в общественном транспорте

28 февраля 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

За 30 дней чиновники должны будут уведомить депутатов о повышении тарифов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Пермской гордумы приняли решение отдать все полномочия по установке тарифов за проезд в общественном транспорте администрации Перми. Теперь горадминистрация сможет самостоятельно регулировать этот процесс без согласования с депутатами. Решение было принято на пленарном заседании гордумы 28 февраля, трансляция которого проходила на сайте ведомства. «Мы очень долго держали тариф в сфере политической. Резкий рост тарифа произошел именно потому, что мы на площадке думы всеми правдами и неправдами очень долго не давали повышать тариф. В итоге это сказывается на качестве перевозок и состоянии нашего бюджета», — заявил депутат гордумы, председатель комитета по экономразвитию Арсен Болквадзе. Не все депутаты поддержали инициативу передачи. Из 32 депутатов, присутствующих на заседании, семь проголосовали «против». Председатель гордумы Дмитрий Малютин внес поправку к проекту, согласно которой мэрия будет обязана представлять информацию гордуме не позднее чем за 30 дней до установления нового тарифа. URA.RU рассказывало о том, что депутат, руководитель компании-перевозчика ООО УТК «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов ранее сообщал, что не дума не имеет морального права снимать с себя ответственность и поддерживать этот проект.

Депутаты Пермской гордумы приняли решение отдать все полномочия по установке тарифов за проезд в общественном транспорте администрации Перми. Теперь горадминистрация сможет самостоятельно регулировать этот процесс без согласования с депутатами. Решение было принято на пленарном заседании гордумы 28 февраля, трансляция которого проходила на сайте ведомства. «Мы очень долго держали тариф в сфере политической. Резкий рост тарифа произошел именно потому, что мы на площадке думы всеми правдами и неправдами очень долго не давали повышать тариф. В итоге это сказывается на качестве перевозок и состоянии нашего бюджета», — заявил депутат гордумы, председатель комитета по экономразвитию Арсен Болквадзе. Не все депутаты поддержали инициативу передачи. Из 32 депутатов, присутствующих на заседании, семь проголосовали «против». Председатель гордумы Дмитрий Малютин внес поправку к проекту, согласно которой мэрия будет обязана представлять информацию гордуме не позднее чем за 30 дней до установления нового тарифа. URA.RU рассказывало о том, что депутат, руководитель компании-перевозчика ООО УТК «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов ранее сообщал, что не дума не имеет морального права снимать с себя ответственность и поддерживать этот проект.