В Санкт-Петербурге отменили план «Ковер» 28 февраля 2023 в 13:52 Размер текста - 17 + В Петербурге открыли воздушное пространство для гражданских судов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Санкт-Петербурге отменили план «Ковер», который предполагает незамедлительную посадку или вывод из воздушного пространства всех гражданских самолетов. Ранее план был объявлен в радиусе 200 км от города в связи с обнаружением неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве Петербурга. В Санкт-Петербурге отменили план «Ковер», который предполагает незамедлительную посадку или вывод из воздушного пространства всех гражданских самолетов. Ранее план был объявлен в радиусе 200 км от города в связи с обнаружением неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве Петербурга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям