В Петербурге открыли воздушное пространство для гражданских судов
В Санкт-Петербурге отменили план «Ковер», который предполагает незамедлительную посадку или вывод из воздушного пространства всех гражданских самолетов. Ранее план был объявлен в радиусе 200 км от города в связи с обнаружением неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве Петербурга.
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