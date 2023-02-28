В Санкт-Петербурге отменили план «Ковер»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, utair, взлет самолета, авиация, ютэйр, самолеты, ан 24
В Петербурге открыли воздушное пространство для гражданских судов Фото:

В Санкт-Петербурге отменили план «Ковер», который предполагает незамедлительную посадку или вывод из воздушного пространства всех гражданских самолетов. Ранее план был объявлен в радиусе 200 км от города в связи с обнаружением неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве Петербурга.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В Санкт-Петербурге отменили план «Ковер», который предполагает незамедлительную посадку или вывод из воздушного пространства всех гражданских самолетов. Ранее план был объявлен в радиусе 200 км от города в связи с обнаружением неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве Петербурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...