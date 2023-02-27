В Кургане заработал проект опального политика, начавшего карьеру при Богомолове. Скрин

28 февраля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

В Кургане вновь заработал сайт экс-кандидата в мэры Алексея Дудича Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане возобновил работу медиапроект, учредителем которого является бывший кандидат в мэры Алексей Дудич. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников. «Неожиданно для многих воскрес сайт KURGAN.RU, который не работал с марта прошлого года. Там стало появляться по несколько новостей в день. Также реанимировалась и группа информагентства в соцсети „ВКонтакте“», — сказал инсайдер. Последние публикации были сделаны 1 марта 2022 года, после этого сайт остановил работу. По словам источника, это связано с тем, что медиапроект перестал окупаться. Свежие тексты стали появляться на портале с 25 февраля этого года. По предположениям другого источника из медиасферы, Алексей Дудич решил продать актив. «Поэтому работу паблика и сайта решили реанимировать. Вероятно, создают видимость работающего ресурса для своих потенциальных покупателей, либо хотят решить проблему с контролирующими органами. Также сайт вполне могут использовать, как площадку для пиара на предстоящих выборах, если конечно информагентство окончательно возродится», — говорит инсайдер. На ранее отправленные вопросы корреспондента URA.RU сам Дудич не ответил. В 2004 году Алексей Дудич проиграл в выборах на пост мэра Кургана. Он выдвигался в качестве лояльного экс-губернатору Олегу Богомолову политика и в качестве оппонента действующему на тот момент главе Анатолию Ельчанинову. В 2010 году после проигранных выборов в областную думу Курганской области Дудич переехал с семьей в Черногорию. За границей он занимается туристическим бизнесом. До этого URA.RU писало, что в январе офисы медиахолдинга и телекомпании KURGAN.RU были выставлены на продажу. Помещения располагаются на третьем этаже и в подвале дома №36 по улице Куйбышева. По словам владельца объявления на Avito, продажа подвального офиса связана с переездом организации в другое место. Последние записи до приостановки работы сайта были сделаны 1 марта 2022 года Фото: скриншот сайта KURGAN.RU Возобновил работу и паблик KURGAN.RU Фото: скриншот группы KURGAN.RU в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане возобновил работу медиапроект, учредителем которого является бывший кандидат в мэры Алексей Дудич. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников. «Неожиданно для многих воскрес сайт KURGAN.RU, который не работал с марта прошлого года. Там стало появляться по несколько новостей в день. Также реанимировалась и группа информагентства в соцсети „ВКонтакте“», — сказал инсайдер. Последние публикации были сделаны 1 марта 2022 года, после этого сайт остановил работу. По словам источника, это связано с тем, что медиапроект перестал окупаться. Свежие тексты стали появляться на портале с 25 февраля этого года. По предположениям другого источника из медиасферы, Алексей Дудич решил продать актив. «Поэтому работу паблика и сайта решили реанимировать. Вероятно, создают видимость работающего ресурса для своих потенциальных покупателей, либо хотят решить проблему с контролирующими органами. Также сайт вполне могут использовать, как площадку для пиара на предстоящих выборах, если конечно информагентство окончательно возродится», — говорит инсайдер. На ранее отправленные вопросы корреспондента URA.RU сам Дудич не ответил. В 2004 году Алексей Дудич проиграл в выборах на пост мэра Кургана. Он выдвигался в качестве лояльного экс-губернатору Олегу Богомолову политика и в качестве оппонента действующему на тот момент главе Анатолию Ельчанинову. В 2010 году после проигранных выборов в областную думу Курганской области Дудич переехал с семьей в Черногорию. За границей он занимается туристическим бизнесом. До этого URA.RU писало, что в январе офисы медиахолдинга и телекомпании KURGAN.RU были выставлены на продажу. Помещения располагаются на третьем этаже и в подвале дома №36 по улице Куйбышева. По словам владельца объявления на Avito, продажа подвального офиса связана с переездом организации в другое место.