В Екатеринбурге Снегурочку наказали за дискредитацию армии

Екатеринбурженка в костюме Снегурочки оштрафована на 35 тысяч рублей за плакат против армии
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Алиса Гафарова выходила на пикет в костюме Снегурочки Фото:

Жительница Екатеринбурга Алиса Гафарова, которая была замечена в костюме Снегурочки с плакатом, дискредитирующим армию РФ, оштрафована на 35 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

«Суд назначил Гафаровой Алисе Львовне штраф в размере 35 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Девушку признали виновной в дискредитации армии после того, как она сфотографировалась с плакатом, содержание которого не приводится.

Гафарова была одета в костюм Снегурочки, когда выходила на улицу Академического района Екатеринбурга. На фотографии, ставшей основанием для составления протокола, был замечен и муж девушки — Зульфат Гафаров. В начале февраля его оштрафовали на 35 тысяч рублей. Суд над Алисой Гафаровой был перенесен с 8 февраля — в этот день участники процесса не были готовы к заседанию.

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Жительница Екатеринбурга Алиса Гафарова, которая была замечена в костюме Снегурочки с плакатом, дискредитирующим армию РФ, оштрафована на 35 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. «Суд назначил Гафаровой Алисе Львовне штраф в размере 35 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Девушку признали виновной в дискредитации армии после того, как она сфотографировалась с плакатом, содержание которого не приводится. Гафарова была одета в костюм Снегурочки, когда выходила на улицу Академического района Екатеринбурга. На фотографии, ставшей основанием для составления протокола, был замечен и муж девушки — Зульфат Гафаров. В начале февраля его оштрафовали на 35 тысяч рублей. Суд над Алисой Гафаровой был перенесен с 8 февраля — в этот день участники процесса не были готовы к заседанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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