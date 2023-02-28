В Екатеринбурге Снегурочку наказали за дискредитацию армии

Екатеринбурженка в костюме Снегурочки оштрафована на 35 тысяч рублей за плакат против армии

Алиса Гафарова выходила на пикет в костюме Снегурочки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Алиса Гафарова, которая была замечена в костюме Снегурочки с плакатом, дискредитирующим армию РФ, оштрафована на 35 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

«Суд назначил Гафаровой Алисе Львовне штраф в размере 35 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Девушку признали виновной в дискредитации армии после того, как она сфотографировалась с плакатом, содержание которого не приводится.

Гафарова была одета в костюм Снегурочки, когда выходила на улицу Академического района Екатеринбурга. На фотографии, ставшей основанием для составления протокола, был замечен и муж девушки — Зульфат Гафаров. В начале февраля его оштрафовали на 35 тысяч рублей. Суд над Алисой Гафаровой был перенесен с 8 февраля — в этот день участники процесса не были готовы к заседанию.