Минобороны рассказало об атаках беспилотников ВСУ на территорию России

Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России (ВС РФ) успешно предотвратили атаку украинских беспилотников на российские объекты гражданской инфраструктуры в небе над Краснодарским краем и Адыгеей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«28 февраля в ночное время была предпринята попытка применения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атаки объектов гражданской инфраструктуры России», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что атаки были зафиксированы в Краснодарском крае, а также в Республике Адыгея. Оба беспилотника отклонились от траектории и упали в ненаселенных местах.
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Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России (ВС РФ) успешно предотвратили атаку украинских беспилотников на российские объекты гражданской инфраструктуры в небе над Краснодарским краем и Адыгеей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «28 февраля в ночное время была предпринята попытка применения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атаки объектов гражданской инфраструктуры России», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что атаки были зафиксированы в Краснодарском крае, а также в Республике Адыгея. Оба беспилотника отклонились от траектории и упали в ненаселенных местах.