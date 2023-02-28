Минобороны рассказало об атаках беспилотников ВСУ на территорию России

Минобороны РФ подтвердило атаки украинских беспилотников над Краснодарским краем и Адыгеей

28 февраля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Два БПЛА были сбиты в двух регионах России, заявили в Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России (ВС РФ) успешно предотвратили атаку украинских беспилотников на российские объекты гражданской инфраструктуры в небе над Краснодарским краем и Адыгеей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «28 февраля в ночное время была предпринята попытка применения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атаки объектов гражданской инфраструктуры России», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что атаки были зафиксированы в Краснодарском крае, а также в Республике Адыгея. Оба беспилотника отклонились от траектории и упали в ненаселенных местах.

Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России (ВС РФ) успешно предотвратили атаку украинских беспилотников на российские объекты гражданской инфраструктуры в небе над Краснодарским краем и Адыгеей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «28 февраля в ночное время была предпринята попытка применения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атаки объектов гражданской инфраструктуры России», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что атаки были зафиксированы в Краснодарском крае, а также в Республике Адыгея. Оба беспилотника отклонились от траектории и упали в ненаселенных местах.