Минобороны рассказало об атаках беспилотников ВСУ на территорию России

Минобороны РФ подтвердило атаки украинских беспилотников над Краснодарским краем и Адыгеей
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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Два БПЛА были сбиты в двух регионах России, заявили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России (ВС РФ) успешно предотвратили атаку украинских беспилотников на российские объекты гражданской инфраструктуры в небе над Краснодарским краем и Адыгеей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«28 февраля в ночное время была предпринята попытка применения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атаки объектов гражданской инфраструктуры России», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что атаки были зафиксированы в Краснодарском крае, а также в Республике Адыгея. Оба беспилотника отклонились от траектории и упали в ненаселенных местах.

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Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России (ВС РФ) успешно предотвратили атаку украинских беспилотников на российские объекты гражданской инфраструктуры в небе над Краснодарским краем и Адыгеей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «28 февраля в ночное время была предпринята попытка применения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атаки объектов гражданской инфраструктуры России», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что атаки были зафиксированы в Краснодарском крае, а также в Республике Адыгея. Оба беспилотника отклонились от траектории и упали в ненаселенных местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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