Риелторы рассказали, где покупают квартиры тюменские миллионеры

Самые дорогие квартиры в Тюмени находятся в центре и в исторической части города

28 февраля 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Стоимость квартир в элитных домах начинается от 33 миллионов рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Миллионеры из Тюмени предпочитают покупать квартиры и апартаменты в центре Тюмени или в исторической части города. Особым спросом пользуется жилплощадь с необычной архитектурой в квартале «1А Первомайская», в клубном доме Life plaza, архитектурном ансамбле «Вознесенский» и других. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал риелтор агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев. Стоимость квартир в этих домах начинается от 33 миллионов рублей. «Элитными считаются квартиры, расположенные в квартале „1А Первомайская“, в доме бизнес-класса Real, в архитектурном ансамбле „Вознесенский“, который сейчас только строится. Сюда же можно отнести квартиры в клубном доме Life plaza и ЖК „Ньютон“. Вот такие жилые комплекты можно отнести к категории элитных», — рассказал риелтор. На вопрос о том, есть ли у застройщиков особые требования к жильцам домов вип-класса, риелтор отвечает, что нет. «Как таковых требований к будущим жильцам у застройщиков нет. В риелторской среде ходил слух, что один вип-застройщик мог отказать в покупке квартиры. К примеру, просили торг, сам учредитель приглашал человека, обсуждали торг, и в итоге, застройщик мог вообще отказать в продаже квартиры именно этому жильцу», — поделился риелтор. По данным сайта агентства недвижимости «Этажи», в данный момент на продажу выставлены несколько квартиры в этих жилых комплексах. Так будущим владельцам квартиры в квартале «1А Первомайская» за трехкомнатную квартиру придется отдать от 49 миллионов рублей до 68. За апартаменты в этом же ЖК от 10 миллионов рублей. В клубном доме Life plaza на сайте выставлена одна квартира за 60 миллионов рублей. В доме бизнес-класса Real находится всего 30 квартир. Одна из них выставлена на продажу в «Этажах», ее стоимость составляет 55 миллионов рублей. В архитектурном ансамбле «Вознесенский» квартира стоимостью в 33 миллиона единственная в этом комплексе выставлена на сайте по продаже жилья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миллионеры из Тюмени предпочитают покупать квартиры и апартаменты в центре Тюмени или в исторической части города. Особым спросом пользуется жилплощадь с необычной архитектурой в квартале «1А Первомайская», в клубном доме Life plaza, архитектурном ансамбле «Вознесенский» и других. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал риелтор агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев. Стоимость квартир в этих домах начинается от 33 миллионов рублей. «Элитными считаются квартиры, расположенные в квартале „1А Первомайская“, в доме бизнес-класса Real, в архитектурном ансамбле „Вознесенский“, который сейчас только строится. Сюда же можно отнести квартиры в клубном доме Life plaza и ЖК „Ньютон“. Вот такие жилые комплекты можно отнести к категории элитных», — рассказал риелтор. На вопрос о том, есть ли у застройщиков особые требования к жильцам домов вип-класса, риелтор отвечает, что нет. «Как таковых требований к будущим жильцам у застройщиков нет. В риелторской среде ходил слух, что один вип-застройщик мог отказать в покупке квартиры. К примеру, просили торг, сам учредитель приглашал человека, обсуждали торг, и в итоге, застройщик мог вообще отказать в продаже квартиры именно этому жильцу», — поделился риелтор. По данным сайта агентства недвижимости «Этажи», в данный момент на продажу выставлены несколько квартиры в этих жилых комплексах. Так будущим владельцам квартиры в квартале «1А Первомайская» за трехкомнатную квартиру придется отдать от 49 миллионов рублей до 68. За апартаменты в этом же ЖК от 10 миллионов рублей. В клубном доме Life plaza на сайте выставлена одна квартира за 60 миллионов рублей. В доме бизнес-класса Real находится всего 30 квартир. Одна из них выставлена на продажу в «Этажах», ее стоимость составляет 55 миллионов рублей. В архитектурном ансамбле «Вознесенский» квартира стоимостью в 33 миллиона единственная в этом комплексе выставлена на сайте по продаже жилья.