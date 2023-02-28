Вице-губернатор Ислаев пообещал сдать главный долгострой ХМАО в марте

28 февраля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Летом планируют запустить самые дорогие этажи Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев заявил, что общестроительные работы Нижневартовской окружной детской клинической больницы будут закончены уже в марте, а к работе медицинский комплекс может приступить уже летом. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Строительную готовность в марте мы в общем по больнице обеспечим. Там остались небольшие отделочные работы, т. е. доску надо повесить отбивную, 6-8 этаж до конца довести, там уже высокая стадия готовности. На первом этаже в актовом зале декорированные панели повесить. А так все технологическое оборудование, за которое мы переживали, которое шло из-за границы, оно все на объект пришло, сегодня уже идет монтаж этого оборудования», — сказал Ислаев.



Со слов вице-губернатора, немалую сложность вызывает перепрошивка высокотехнологичного медицинского оборудования. «Если мы говорим об оборудовании медицинском, то хирургические отделения у нас готовы 100%. Медицина уже там тренируется на них. Сложные самые дорогие этажа (9, 10 и 11 этаж), где чистые боксы хирургические, уникальные операционные, это все уже смонтировано, там уже даже пыль почистили. Нужна пусконаладка компьютерного оборудования. Мы же понимаем, что так долго строилось больница и невозможно ведь взять все и запустить. Ну и плюс вот эти ограничения, связанные с компьютерным оборудованием. В проекте было заложено, что все оборудование будет на Windows и чтобы операционная система эта была. Но сегодня это невозможно сделать, поскольку Microsoft наложил ограничения», дополнил Ислаев. Процессами адаптации и перепрошивки компьютерной техники занимается отдельный подрядчик. Уже летом системы могут быть запущены для работы.



Ранее URA.RU сообщало, что арбитражный суд ХМАО принял заявления от кредиторов бывшего застройщика Нижневартовской окружной больницы — «Версо-Монолит». По материалам, поступившим в картотеку суда, сумма требований по шести искам превысила миллиард рублей. «Версо-Монолит» больше двадцати лет работал на территории ХМАО, выигрывая тендеры на крупные госконтракты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев заявил, что общестроительные работы Нижневартовской окружной детской клинической больницы будут закончены уже в марте, а к работе медицинский комплекс может приступить уже летом. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Строительную готовность в марте мы в общем по больнице обеспечим. Там остались небольшие отделочные работы, т. е. доску надо повесить отбивную, 6-8 этаж до конца довести, там уже высокая стадия готовности. На первом этаже в актовом зале декорированные панели повесить. А так все технологическое оборудование, за которое мы переживали, которое шло из-за границы, оно все на объект пришло, сегодня уже идет монтаж этого оборудования», — сказал Ислаев. Со слов вице-губернатора, немалую сложность вызывает перепрошивка высокотехнологичного медицинского оборудования. «Если мы говорим об оборудовании медицинском, то хирургические отделения у нас готовы 100%. Медицина уже там тренируется на них. Сложные самые дорогие этажа (9, 10 и 11 этаж), где чистые боксы хирургические, уникальные операционные, это все уже смонтировано, там уже даже пыль почистили. Нужна пусконаладка компьютерного оборудования. Мы же понимаем, что так долго строилось больница и невозможно ведь взять все и запустить. Ну и плюс вот эти ограничения, связанные с компьютерным оборудованием. В проекте было заложено, что все оборудование будет на Windows и чтобы операционная система эта была. Но сегодня это невозможно сделать, поскольку Microsoft наложил ограничения», дополнил Ислаев. Процессами адаптации и перепрошивки компьютерной техники занимается отдельный подрядчик. Уже летом системы могут быть запущены для работы. Ранее URA.RU сообщало, что арбитражный суд ХМАО принял заявления от кредиторов бывшего застройщика Нижневартовской окружной больницы — «Версо-Монолит». По материалам, поступившим в картотеку суда, сумма требований по шести искам превысила миллиард рублей. «Версо-Монолит» больше двадцати лет работал на территории ХМАО, выигрывая тендеры на крупные госконтракты.