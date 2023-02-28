Экспозиция открылась в бывшем здании речного вокзала Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В пермском отделении исторического парка «Россия — Моя история» открылась выставка «Украина. На Переломах эпох» (12+). В 10 мультимедийных залах рассказывается о событиях от эпохи Киевской Руси до спецоперации России сегодняшних дней. Первую экскурсию главный научный сотрудник парка Вероника Козлова сразу начала с того, что Украины как государства никогда не существовало.

«Все племена объединенные славянские назывались русичами, русскими и так далее. Безусловно никаких украинцев, никакой самостоятельной территории на южных русских землях не было», — рассказала Козлова.

Председатель реготделения Российского военно-исторического общества, директор «Школы инженерной мысли им. П. А. Соловьева» Игорь Гладнев заявил, что «проект Украины задумывался как антитеза исторически сложившейся государственной и духовной системе, которые связывают наши поколения тысячу лет».

Открытие выставки приурочили к годовщине специальной военной операции. В ее основе научные исследования, фото и видеохроника, карты, плакаты и архивные документы, говорят организаторы. Основной аудиторией, по их замыслу, должны стать школьники и молодежь.

Спецоперацию РФ на территории Украины объявил 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин. Он заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса.

Проект «Украина» был придуман в XIX веке, утверждают материалы выставки Данил Постаногов

Все мультимедийные материалы подтверждены документами, заявляют составители выставки Данил Постаногов

На мультимедийных стойках можно подробней ознакомиться с информацией Данил Постаногов

Новейшая история тоже в центре внимания Данил Постаногов

Завершается выставка залом, посвященным СВО Данил Постаногов