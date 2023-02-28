В пермском отделении исторического парка «Россия — Моя история» открылась выставка «Украина. На Переломах эпох» (12+). В 10 мультимедийных залах рассказывается о событиях от эпохи Киевской Руси до спецоперации России сегодняшних дней. Первую экскурсию главный научный сотрудник парка Вероника Козлова сразу начала с того, что Украины как государства никогда не существовало.
«Все племена объединенные славянские назывались русичами, русскими и так далее. Безусловно никаких украинцев, никакой самостоятельной территории на южных русских землях не было», — рассказала Козлова.
Председатель реготделения Российского военно-исторического общества, директор «Школы инженерной мысли им. П. А. Соловьева» Игорь Гладнев заявил, что «проект Украины задумывался как антитеза исторически сложившейся государственной и духовной системе, которые связывают наши поколения тысячу лет».
Открытие выставки приурочили к годовщине специальной военной операции. В ее основе научные исследования, фото и видеохроника, карты, плакаты и архивные документы, говорят организаторы. Основной аудиторией, по их замыслу, должны стать школьники и молодежь.
Спецоперацию РФ на территории Украины объявил 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин. Он заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса.
Проект «Украина» был придуман в XIX веке, утверждают материалы выставки
Данил Постаногов
Все мультимедийные материалы подтверждены документами, заявляют составители выставки
Данил Постаногов
На мультимедийных стойках можно подробней ознакомиться с информацией
В пермском отделении исторического парка «Россия — Моя история» открылась выставка «Украина. На Переломах эпох» (12+). В 10 мультимедийных залах рассказывается о событиях от эпохи Киевской Руси до спецоперации России сегодняшних дней. Первую экскурсию главный научный сотрудник парка Вероника Козлова сразу начала с того, что Украины как государства никогда не существовало. «Все племена объединенные славянские назывались русичами, русскими и так далее. Безусловно никаких украинцев, никакой самостоятельной территории на южных русских землях не было», — рассказала Козлова. Председатель реготделения Российского военно-исторического общества, директор «Школы инженерной мысли им. П. А. Соловьева» Игорь Гладнев заявил, что «проект Украины задумывался как антитеза исторически сложившейся государственной и духовной системе, которые связывают наши поколения тысячу лет». Открытие выставки приурочили к годовщине специальной военной операции. В ее основе научные исследования, фото и видеохроника, карты, плакаты и архивные документы, говорят организаторы. Основной аудиторией, по их замыслу, должны стать школьники и молодежь. Спецоперацию РФ на территории Украины объявил 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин. Он заявлял, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса.