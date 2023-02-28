ТАСС: упавший в Подмосковье беспилотник был иностранным

В Подмосковье упал иностранный беспилотник
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший в Подмосковье, является иностранным. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«БПЛА является иностранным», — передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах. Там добавили, что потерпевший крушение беспилотник не состоит на вооружении российской армии.
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