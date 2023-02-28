В Екатеринбурге нашли замену люксовым унитазам из Европы

Российское и китайское производство заменило итальянские, немецкие и французские унитазы

28 февраля 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

У екатеринбуржцев пропал интерес к люксовой сантехнике из Европы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Екатеринбургские магазины перестали поступать люксовые унитазы из европейских стран. Несмотря на это, у горожан быстро пропал интерес к подобным покупкам, так как российское и китайское производство заменило Европу. Об это URA.RU рассказал менеджер по продажам сантехнического оборудования Эдуард (имя изменено прим. URA.RU). «Итальянские, немецкие, португальские и французские марки унитазов (Olivia, Jacob, Burlington и Duravit) пользовались хорошим спросом среди горожан. Через несколько месяцев после ухода официальных производителей сантехнического оборудования мы научились завозить импорт через соседние страны, но это не пригодилось. Партнеры из Китая спохватились гораздо быстрее, что стоит сказать и про отечественных производителей, которые заменили европейские», — сказал Эдуард. По его словам, в магазинах упал спрос на дорогое оборудование из Европы. «В среднем за неделю у нас покупают по 2-3 европейских унитаза. Потребности везти их через Турцию и Казахстан — нет», подытожил мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что «Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования» и «Уралкран» объединятся для замены импорта. В планах у предприятий на 2023 увеличить объем выполненных заказов в два раза.

В Екатеринбургские магазины перестали поступать люксовые унитазы из европейских стран. Несмотря на это, у горожан быстро пропал интерес к подобным покупкам, так как российское и китайское производство заменило Европу. Об это URA.RU рассказал менеджер по продажам сантехнического оборудования Эдуард (имя изменено прим. URA.RU). «Итальянские, немецкие, португальские и французские марки унитазов (Olivia, Jacob, Burlington и Duravit) пользовались хорошим спросом среди горожан. Через несколько месяцев после ухода официальных производителей сантехнического оборудования мы научились завозить импорт через соседние страны, но это не пригодилось. Партнеры из Китая спохватились гораздо быстрее, что стоит сказать и про отечественных производителей, которые заменили европейские», — сказал Эдуард. По его словам, в магазинах упал спрос на дорогое оборудование из Европы. «В среднем за неделю у нас покупают по 2-3 европейских унитаза. Потребности везти их через Турцию и Казахстан — нет», подытожил мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что «Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования» и «Уралкран» объединятся для замены импорта. В планах у предприятий на 2023 увеличить объем выполненных заказов в два раза.