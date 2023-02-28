В Перми осудили отчима-педофила, жертву которого спас жест из Tik-Tok

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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, осужденный, пристав, скамья подсудимых, подсудимый, полиция, заключенный, бережной виталий
Более 15 лет преступник проведет в колонии строгого режима Фото:

Отчим-педофил, долгое время насиловавший свою падчерицу, отправился в колонию строго режима. Преступления мужчины раскрылись, когда девочка показала специальный жест в своем аккаунте Tik-Tok, на который отреагировала ее подруга.

Отчим воспитывал девочку с двухлетнего возраста, а когда той исполнилось семь лет, начал приставать. В течение четырех лет мужчина насиловал падчерицу. «Суд признал его виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима», — сообщает «КП-Пермь».

Ранее URA.RU сообщало, что девочка использовала в Tik-Tok специальный жест, который во всем мире признан криком о помощи. В своем ролике она показала раскрытую ладонь, согнула большой палец, затем сжала руку в кулак.

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Отчим-педофил, долгое время насиловавший свою падчерицу, отправился в колонию строго режима. Преступления мужчины раскрылись, когда девочка показала специальный жест в своем аккаунте Tik-Tok, на который отреагировала ее подруга. Отчим воспитывал девочку с двухлетнего возраста, а когда той исполнилось семь лет, начал приставать. В течение четырех лет мужчина насиловал падчерицу. «Суд признал его виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима», — сообщает «КП-Пермь». Ранее URA.RU сообщало, что девочка использовала в Tik-Tok специальный жест, который во всем мире признан криком о помощи. В своем ролике она показала раскрытую ладонь, согнула большой палец, затем сжала руку в кулак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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