В Перми осудили отчима-педофила, жертву которого спас жест из Tik-Tok

28 февраля 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Более 15 лет преступник проведет в колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отчим-педофил, долгое время насиловавший свою падчерицу, отправился в колонию строго режима. Преступления мужчины раскрылись, когда девочка показала специальный жест в своем аккаунте Tik-Tok, на который отреагировала ее подруга. Отчим воспитывал девочку с двухлетнего возраста, а когда той исполнилось семь лет, начал приставать. В течение четырех лет мужчина насиловал падчерицу. «Суд признал его виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима», — сообщает «КП-Пермь». Ранее URA.RU сообщало, что девочка использовала в Tik-Tok специальный жест, который во всем мире признан криком о помощи. В своем ролике она показала раскрытую ладонь, согнула большой палец, затем сжала руку в кулак.

Отчим-педофил, долгое время насиловавший свою падчерицу, отправился в колонию строго режима. Преступления мужчины раскрылись, когда девочка показала специальный жест в своем аккаунте Tik-Tok, на который отреагировала ее подруга. Отчим воспитывал девочку с двухлетнего возраста, а когда той исполнилось семь лет, начал приставать. В течение четырех лет мужчина насиловал падчерицу. «Суд признал его виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима», — сообщает «КП-Пермь». Ранее URA.RU сообщало, что девочка использовала в Tik-Tok специальный жест, который во всем мире признан криком о помощи. В своем ролике она показала раскрытую ладонь, согнула большой палец, затем сжала руку в кулак.