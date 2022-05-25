Жест из Tik-Tok спас школьницу из Перми от отчима-педофила. Ребенка насиловали 4 года

26 мая 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Отчим несколько лет насиловал падчерицу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми девочка сообщила об отчиме-педофиле с помощью специального жеста из Tik-Tok, который увидела ее подруга и рассказала о происходящем. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По данным следствия, взрослый мужчина насиловал падчерицу в течение четырех лет, впервые это произошло, когда девочке было 7 лет. «Установлено несколько эпизодов преступления в отношении потерпевшей. Ранее подозреваемый за аналогичное преступление не привлекался, однако был судим за другое правонарушение», — рассказала URA.RU Дина Гордеева, следователь СО по Свердловскому району Перми регионального СУ СКР. Уголовное дело возбуждено по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время девочку из семьи изъяли, она проживает у родного отца в Перми. Ранее URA.RU сообщало о мужчине из Пермского края, который в течение нескольких лет развращал свою племянницу. На момент преступления девочке было 16 лет.

В Перми девочка сообщила об отчиме-педофиле с помощью специального жеста из Tik-Tok, который увидела ее подруга и рассказала о происходящем. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По данным следствия, взрослый мужчина насиловал падчерицу в течение четырех лет, впервые это произошло, когда девочке было 7 лет. «Установлено несколько эпизодов преступления в отношении потерпевшей. Ранее подозреваемый за аналогичное преступление не привлекался, однако был судим за другое правонарушение», — рассказала URA.RU Дина Гордеева, следователь СО по Свердловскому району Перми регионального СУ СКР. Уголовное дело возбуждено по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время девочку из семьи изъяли, она проживает у родного отца в Перми. Ранее URA.RU сообщало о мужчине из Пермского края, который в течение нескольких лет развращал свою племянницу. На момент преступления девочке было 16 лет.