Жители ЯНАО пожаловались, что билет на провоз животных в самолете дороже, чем на ребенка

28 февраля 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Жители Ямала пожаловались на стоимость авиабилетов для животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались, на авиакомпанию «Ямал», которая якобы завысила цену на перевозку животных. В комментариях к посту, опубликованному в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде» горожане отметили, что билет на ребенка обходится дешевле, чем на животного. «Чем руководствовалась АК „Ямал“ когда устанавливала цены на перевозку животных? Цена за перевозку собаки породы шпиц весом в два килограмма составляет 5 000 рублей», — написал пользователь на условиях анонимности. В комментариях Марина Галямина отметила, что авиабилет на ребенка ей обходится на 25% дешевле, чем на кота. «У меня ребенок с местом летает за 4 500 рублей, а кот без места за 6 000 рублей», — написала Галямина. Татьяна Загидуллина подчеркнула, что за перевозку черепахи была также вынуждена заплатить 5 000 рублей. «Я когда перевозила черепаху размером пять сантиметров заплатила за билет 5 000 рублей», — прокомментировала Загидуллина. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал» с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее жители Салехарда пожаловались депутату на стоимость авиабилетов в преддверии новогодних праздников. Тогда стоимость одного билета в Тюмень составляла 30 тысяч рублей.

Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались, на авиакомпанию «Ямал», которая якобы завысила цену на перевозку животных. В комментариях к посту, опубликованному в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде» горожане отметили, что билет на ребенка обходится дешевле, чем на животного. «Чем руководствовалась АК „Ямал“ когда устанавливала цены на перевозку животных? Цена за перевозку собаки породы шпиц весом в два килограмма составляет 5 000 рублей», — написал пользователь на условиях анонимности. В комментариях Марина Галямина отметила, что авиабилет на ребенка ей обходится на 25% дешевле, чем на кота. «У меня ребенок с местом летает за 4 500 рублей, а кот без места за 6 000 рублей», — написала Галямина. Татьяна Загидуллина подчеркнула, что за перевозку черепахи была также вынуждена заплатить 5 000 рублей. «Я когда перевозила черепаху размером пять сантиметров заплатила за билет 5 000 рублей», — прокомментировала Загидуллина. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал» с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее жители Салехарда пожаловались депутату на стоимость авиабилетов в преддверии новогодних праздников. Тогда стоимость одного билета в Тюмень составляла 30 тысяч рублей.