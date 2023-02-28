Политолог назвал союзников России по антизападному блоку

Политолог Ярулин: Иран, КНДР, Индия, Китай и Пакистан — союзники РФ по антизападному блоку

01 марта 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

России следует укрепить союзные связи с азиатскими государствами для противостояния с Западом Фото: Антон Белицкий © URA.RU Для выстраивания антизападного блока России нужны союзники в лице Ирана, КНДР, Индии, Китая и Пакистана. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета, доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин. «Если мы хотим выстраивать антизападный блок и оберегать себя, нам нужны союзники. Поскольку враги наших врагов, это наши друзья. В первую очередь, нам надо работать с Ираном. Нам надо работать с Северной Кореей. Естественно, нам надо работать с Индией и Китаем. На нашем азиатском континенте, это самые ближние страны. Наверно, надо посмотреть и на Пакистан, поскольку страну бросает то в китайские объятия, то в американские», — сказал Илдус Ярулин. Политолог выразил мнение, что России следует выстроить отношения с Южной Корее и Японией. «Есть экономический интерес, есть политический. В политическом может трещать все что угодно, а в экономике — сотрудничать. Здесь надо добиваться того, что даже при политической трескотни не было. Но и нам надо посмотреть и сглаживать углы, не поступаясь принципами, с Японией и улучшать отношения с Южной Кореей, поскольку отношения с соседом должны быть хорошими», — уточнил он. «Азиатский континент, в первую очередь, нужен для интересов России. Если мы пойдем на Ближний Восток и Малую Азию, там и Турция, и те страны, которые были союзниками. Есть интересная азиатская полоса, с которой можно было бы поработать, поскольку Россия — страна евразийская. Но раз уж нам ворота прикрыли в Европу и не самые лучшие отношения с большинством европейских стран, значит надо усилить азиатский блок, с которым никогда серьезных противоречий не было», — заключил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для выстраивания антизападного блока России нужны союзники в лице Ирана, КНДР, Индии, Китая и Пакистана. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета, доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин. «Если мы хотим выстраивать антизападный блок и оберегать себя, нам нужны союзники. Поскольку враги наших врагов, это наши друзья. В первую очередь, нам надо работать с Ираном. Нам надо работать с Северной Кореей. Естественно, нам надо работать с Индией и Китаем. На нашем азиатском континенте, это самые ближние страны. Наверно, надо посмотреть и на Пакистан, поскольку страну бросает то в китайские объятия, то в американские», — сказал Илдус Ярулин. Политолог выразил мнение, что России следует выстроить отношения с Южной Корее и Японией. «Есть экономический интерес, есть политический. В политическом может трещать все что угодно, а в экономике — сотрудничать. Здесь надо добиваться того, что даже при политической трескотни не было. Но и нам надо посмотреть и сглаживать углы, не поступаясь принципами, с Японией и улучшать отношения с Южной Кореей, поскольку отношения с соседом должны быть хорошими», — уточнил он. «Азиатский континент, в первую очередь, нужен для интересов России. Если мы пойдем на Ближний Восток и Малую Азию, там и Турция, и те страны, которые были союзниками. Есть интересная азиатская полоса, с которой можно было бы поработать, поскольку Россия — страна евразийская. Но раз уж нам ворота прикрыли в Европу и не самые лучшие отношения с большинством европейских стран, значит надо усилить азиатский блок, с которым никогда серьезных противоречий не было», — заключил профессор.