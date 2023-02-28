Свердловский Общероссийский народный фронт возглавил глава «Союза добровольцев России»

Савин часто посещает ЛНР и ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым главой Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Свердловской области стал 39-летний руководитель регионального штаба «Союза добровольцев России» Вадим Савин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила координатор по работе со СМИ Народного фронта в Свердловской области Анастасия Лизунова.

«Со 2 марта руководителем регионального исполкома Народного фронта в Свердловской области является Вадим Савин. Он хорошо знаком с деятельностью организации, особенно с гуманитарной миссией на Донбассе», — пояснила Лизунова.

О новом главе говорят, как о человеке, который активно взаимодействовал с коллегами из ОНФ на территории проведения СВО и зарекомендовал себя как ответственный человек. «Какие планы по работе организации у Савина, сотрудники исполкома пока не знают. Первая встреча состоится завтра. Новость о назначении нового руководителя коллектив принял позитивно», — рассказали в организации.

Савин является начальником областного штаба «Союза добровольцев России», ранее был депутатом в Арамиле. Мужчина активно помогал жителям Донбасса с начала июня 2022 года и отправлялся в гуманитарную миссию в Луганск, где раздавал нуждающимся продукты, средства личной гигиены, медикаменты, стройматериалы и одежду.

Ранее стало известно, что Владислав Камский покинул пост главы регионального ОНФ. Имя нового руководителя должны были представить 1 марта.