Метеоролог анонсировал генеральную репетицию весны в регионах России

01 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В Красноярске 3 марта ожидается +10 градусов, считает Александр Шувалов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Весна в первые дни марта ожидается на юге Сибири (Томск, Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Иркутск). Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Первая пятидневка марта будет отмечена очень теплой погодой. Средняя температура будет на 10-12 градусов выше обычной для этого времени года. Причем тепло пойдет волной. 2 марта пик потепления с температурой +3, +4 градуса — это Томск, Новосибирск. В пятницу 3 марта — уже Красноярск, Барнаул. Причем в Красноярске может температура повышаться до +8, +10 градусов. Таких значений не будет в эти дни даже на Кубани и в Крыму, только на Черноморском побережье. То есть могут посоревноваться Красноярск, Канско-Ачинский с Сочи и Туапсе», — дал прогноз Александр Шувалов. При этом метеоролог добавил, что теплая весна в Красноярске простоит лишь сутки. «В субботу 4 марта самая теплая погода будет в Иркутске. В Красноярске, в Новосибирске к этому времени уже похолодает. Тоже вполне возможно +10 градусов. Такая очень хорошая, я бы назвал, генеральная репетиция весны», — подчеркнул Шувалов.

Весна в первые дни марта ожидается на юге Сибири (Томск, Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Иркутск). Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Первая пятидневка марта будет отмечена очень теплой погодой. Средняя температура будет на 10-12 градусов выше обычной для этого времени года. Причем тепло пойдет волной. 2 марта пик потепления с температурой +3, +4 градуса — это Томск, Новосибирск. В пятницу 3 марта — уже Красноярск, Барнаул. Причем в Красноярске может температура повышаться до +8, +10 градусов. Таких значений не будет в эти дни даже на Кубани и в Крыму, только на Черноморском побережье. То есть могут посоревноваться Красноярск, Канско-Ачинский с Сочи и Туапсе», — дал прогноз Александр Шувалов. При этом метеоролог добавил, что теплая весна в Красноярске простоит лишь сутки. «В субботу 4 марта самая теплая погода будет в Иркутске. В Красноярске, в Новосибирске к этому времени уже похолодает. Тоже вполне возможно +10 градусов. Такая очень хорошая, я бы назвал, генеральная репетиция весны», — подчеркнул Шувалов.