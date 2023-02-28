Челябинские силовики выяснят, почему водитель высадил ребенка из маршрутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Мытищи, остановка, автобус, общественный транспорт, маршрутка
Водитель отказался везти младшего школьника, потерявшего деньги на проезд Фото:

Следственный отдел СК по Копейску начал проверку по факту публикации в URA.RU информации о водителе маршрутки, который высадил ребенка, потерявшего деньги на проезд. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи начали проверку. Опрашивают участников конфликта, в том числе мать ребенка, которого высадил водитель», — сообщил источник.

Как сообщало URA.RU, водитель маршрутного такси № 302 в Челябинске высадил девятилетнего ребенка из транспортного средства, поскольку тот потерял деньги на проезд. Мать мальчика пыталась договориться о дистанционной оплате, но водитель не стал ее слушать.

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Следственный отдел СК по Копейску начал проверку по факту публикации в URA.RU информации о водителе маршрутки, который высадил ребенка, потерявшего деньги на проезд. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Следователи начали проверку. Опрашивают участников конфликта, в том числе мать ребенка, которого высадил водитель», — сообщил источник. Как сообщало URA.RU, водитель маршрутного такси № 302 в Челябинске высадил девятилетнего ребенка из транспортного средства, поскольку тот потерял деньги на проезд. Мать мальчика пыталась договориться о дистанционной оплате, но водитель не стал ее слушать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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