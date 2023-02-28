Челябинские силовики выяснят, почему водитель высадил ребенка из маршрутки

Водитель отказался везти младшего школьника, потерявшего деньги на проезд Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Следственный отдел СК по Копейску начал проверку по факту публикации в URA.RU информации о водителе маршрутки, который высадил ребенка, потерявшего деньги на проезд. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи начали проверку. Опрашивают участников конфликта, в том числе мать ребенка, которого высадил водитель», — сообщил источник.

Как сообщало URA.RU, водитель маршрутного такси № 302 в Челябинске высадил девятилетнего ребенка из транспортного средства, поскольку тот потерял деньги на проезд. Мать мальчика пыталась договориться о дистанционной оплате, но водитель не стал ее слушать.