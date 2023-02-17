Водитель маршрутки в Челябинске высадил ребенка, который потерял деньги на проезд

18 февраля 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Мать мальчика рассказала, что водитель требовал с ребенка оплату наличными, отказавшись от банковского перевода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель маршрутного такси № 302 в Челябинске высадил девятилетнего ребенка из транспортного средства, поскольку тот потерял деньги на проезд. Мать мальчика пыталась договорится о дистанционной оплате, но водитель не стал ее слушать. «Сын-школьник потерял деньги, выпали из кармана. Он ездит от остановки у школы в Челябинске до поселка Октябрьский (Копейск) самостоятельно. Я хотела перевести водителю деньги за проезд на карту, но тот не стал слушать, сказал сыну, чтобы тот вышел, раз нет налички, и все», — рассказала мать ребенка в паблике «Подслушано поселок Октябрьский, город Копейск» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, ребенок испугался, что не сможет доехать до дома, и расплакался. К нему подошла женщина, которой тоже надо было ехать в поселок, и предложила водителю заплатить за его проезд. Водитель согласился. После инцидента мать подала жалобу не действия водителя в министерство дорожного хозяйства и транспорта. Ответ пока не получен. В ноябре 2022 года похожий случай произошел в Сатке. Там водитель маршрутного такси №24 высадил двух детей на мороз, отказавшись ехать дальше по маршруту. После жалоб матери СК начал проверку ситуации.

Водитель маршрутного такси № 302 в Челябинске высадил девятилетнего ребенка из транспортного средства, поскольку тот потерял деньги на проезд. Мать мальчика пыталась договорится о дистанционной оплате, но водитель не стал ее слушать. «Сын-школьник потерял деньги, выпали из кармана. Он ездит от остановки у школы в Челябинске до поселка Октябрьский (Копейск) самостоятельно. Я хотела перевести водителю деньги за проезд на карту, но тот не стал слушать, сказал сыну, чтобы тот вышел, раз нет налички, и все», — рассказала мать ребенка в паблике «Подслушано поселок Октябрьский, город Копейск» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, ребенок испугался, что не сможет доехать до дома, и расплакался. К нему подошла женщина, которой тоже надо было ехать в поселок, и предложила водителю заплатить за его проезд. Водитель согласился. После инцидента мать подала жалобу не действия водителя в министерство дорожного хозяйства и транспорта. Ответ пока не получен. В ноябре 2022 года похожий случай произошел в Сатке. Там водитель маршрутного такси №24 высадил двух детей на мороз, отказавшись ехать дальше по маршруту. После жалоб матери СК начал проверку ситуации.