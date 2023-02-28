Россияне за рубежом получат пенсию

Минтруд России решил проблему с получением пенсии за рубежом

28 февраля 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Ранее пенсионеры пожаловались, что не могут получить выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минтруд России решил проблему россиян, которые живут за рубежом и из-за этого не смогли получить пенсию. В ведомстве подготовили проект постановления, который позволит продолжить передавать выплаты на открытые в РФ счета или за границу. «В 2023 году гражданам, проживающим за границей, сохранена возможность выбора способа выплаты пенсий на территории Российской Федерации в российских банках или в кредитных организациях иностранных государств в рублях. Это сделано в связи с продолжающимся усилением иностранными государствами санкционного давления, оказываемого на российскую банковскую систему. Данный порядок действовал и в течение 2022 года», — передает ТАСС сообщение Минтруда. Там также объяснили, что гражданам, которые подавали заявление на перевод пенсии в российский банковский счет в 2022 году, повторно отправлять запрос в 2023 уже не нужно. В случае, если обращение будет впервые, тогда вне зависимости от сроков подачи выплаты будут начислены за период с 1 января этого года. Западные страны ввели ограничения из-за спецоперации России на Украине, под которые попали и банки. Часть из них отключили от платежной системы SWIFT, что затруднило процесс расчетов с иностранными организациями. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеры не могут получить свои выплаты за рубежом. В Пенсионном фонде РФ рассказали, что деньги граждан не будут потеряны, однако для их получения нужно будет перейти на счет в российском банке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минтруд России решил проблему россиян, которые живут за рубежом и из-за этого не смогли получить пенсию. В ведомстве подготовили проект постановления, который позволит продолжить передавать выплаты на открытые в РФ счета или за границу. «В 2023 году гражданам, проживающим за границей, сохранена возможность выбора способа выплаты пенсий на территории Российской Федерации в российских банках или в кредитных организациях иностранных государств в рублях. Это сделано в связи с продолжающимся усилением иностранными государствами санкционного давления, оказываемого на российскую банковскую систему. Данный порядок действовал и в течение 2022 года», — передает ТАСС сообщение Минтруда. Там также объяснили, что гражданам, которые подавали заявление на перевод пенсии в российский банковский счет в 2022 году, повторно отправлять запрос в 2023 уже не нужно. В случае, если обращение будет впервые, тогда вне зависимости от сроков подачи выплаты будут начислены за период с 1 января этого года. Западные страны ввели ограничения из-за спецоперации России на Украине, под которые попали и банки. Часть из них отключили от платежной системы SWIFT, что затруднило процесс расчетов с иностранными организациями. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеры не могут получить свои выплаты за рубежом. В Пенсионном фонде РФ рассказали, что деньги граждан не будут потеряны, однако для их получения нужно будет перейти на счет в российском банке.