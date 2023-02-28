Март в Курганской области ожидается теплым и влажным

Похолодание в марте ожидается 3—4 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в марте ожидается теплая и влажная погода. В течение месяца будет 22 дня с температурой выше климатической нормы, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн на своем сайте «Погода 45».

«Среднемесячная погода в Кургане составит -3 градуса, что на 2,7 градусов выше нормы. В течение месяца выпадет 25 мм осадков, что на 70 процентов больше климатической нормы. В течение месяца ожидается 22 дня с температурой выше нормы», — говорится в прогнозе.

В первой половине марта дневная температура будет от +2 до -3 градусов, а ночью от -5 до -10. Похолодание ожидается лишь 3—4 марта. Температура ночью составит до -15 градусов.

Ранее URA.RU писало, что третий месяц зимы ожидался малоснежным. За весь февраль, по прогнозу синоптика-любителя Ильи Винштейна, должно было выпасть всего шесть миллиметров осадков.