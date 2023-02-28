Немецкий политолог Варвик призвал Запад бросить Украину

01 марта 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогут выиграть конфликт с Россией, заявил Йоханнес Варвик Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западу пора выйти из украинского конфликта. Об этом заявил немецкий политолог Йоханнес Варвик. По его словам, российская спецоперация не может быть выиграна Киевом. «Новые поставки оружия ничего не принесут для быстрого окончания конфликта. <…> Военные действия, на самом деле, не могут быть выиграны Украиной. Вместо этого политики должны думать о том, как мы (страны Запада) можем выйти из этого конфликта», — цитирует Йоханнеса Варвика ZDFheute . Ранее в СМИ начали говорить о том, что Запад будет искать способы выхода из украинского конфликта из-за неспособности победить РФ, передает «Федеральное агентство новостей». Также политолог Александр Рар сказал, что страны Запада вскоре могут потерять веру в то, что Украина сможет захватить утерянные ранее территории. В таком случае украинского лидера Владимира Зеленского начнут склонять к переговорам с российской стороной, пишет «Национальная служба новостей».

Западу пора выйти из украинского конфликта. Об этом заявил немецкий политолог Йоханнес Варвик. По его словам, российская спецоперация не может быть выиграна Киевом. «Новые поставки оружия ничего не принесут для быстрого окончания конфликта. <…> Военные действия, на самом деле, не могут быть выиграны Украиной. Вместо этого политики должны думать о том, как мы (страны Запада) можем выйти из этого конфликта», — цитирует Йоханнеса Варвика ZDFheute. Ранее в СМИ начали говорить о том, что Запад будет искать способы выхода из украинского конфликта из-за неспособности победить РФ, передает «Федеральное агентство новостей». Также политолог Александр Рар сказал, что страны Запада вскоре могут потерять веру в то, что Украина сможет захватить утерянные ранее территории. В таком случае украинского лидера Владимира Зеленского начнут склонять к переговорам с российской стороной, пишет «Национальная служба новостей».