Свердловские спасатели передумали проверять экстренную систему оповещения

Проверка систем экстренного оповещения в Свердловской области перенесена на неопределенный срок

Предполагалось, что тестовое оповещение запустят по свердловским каналам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области отменена проверка экстренной системы оповещения населения, которая была запланирована на 1 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре регионального отделения Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«Проверка систем оповещения переносится на неопределенный срок», — сообщил представитель со ссылкой на информацию из МЧС. Ранее планировалось, что 1 марта в 10:43 в эфире телеканалов будет запущен минутный ролик с тестовым экстренным оповещением свердловчан. В РТРС подчеркнули, что причины отмены проверки не уточняются.

Ранее свердловчане сообщали о фейковых видеороликах с предупреждением о ракетных ударах. Такие ролики жители региона увидели сразу на нескольких телеканалах, однако в экстренных службах призывали не паниковать и уточняли, что запуск роликов стал результатом хакерской атаки.