28 февраля 2023

Свердловские спасатели передумали проверять экстренную систему оповещения

Проверка систем экстренного оповещения в Свердловской области перенесена на неопределенный срок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
Предполагалось, что тестовое оповещение запустят по свердловским каналам Фото:

В Свердловской области отменена проверка экстренной системы оповещения населения, которая была запланирована на 1 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре регионального отделения Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«Проверка систем оповещения переносится на неопределенный срок», — сообщил представитель со ссылкой на информацию из МЧС. Ранее планировалось, что 1 марта в 10:43 в эфире телеканалов будет запущен минутный ролик с тестовым экстренным оповещением свердловчан. В РТРС подчеркнули, что причины отмены проверки не уточняются.

Ранее свердловчане сообщали о фейковых видеороликах с предупреждением о ракетных ударах. Такие ролики жители региона увидели сразу на нескольких телеканалах, однако в экстренных службах призывали не паниковать и уточняли, что запуск роликов стал результатом хакерской атаки.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Свердловской области отменена проверка экстренной системы оповещения населения, которая была запланирована на 1 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре регионального отделения Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «Проверка систем оповещения переносится на неопределенный срок», — сообщил представитель со ссылкой на информацию из МЧС. Ранее планировалось, что 1 марта в 10:43 в эфире телеканалов будет запущен минутный ролик с тестовым экстренным оповещением свердловчан. В РТРС подчеркнули, что причины отмены проверки не уточняются. Ранее свердловчане сообщали о фейковых видеороликах с предупреждением о ракетных ударах. Такие ролики жители региона увидели сразу на нескольких телеканалах, однако в экстренных службах призывали не паниковать и уточняли, что запуск роликов стал результатом хакерской атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...