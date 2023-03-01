Из свердловских аптек пропал популярный индийский препарат

Из свердловских аптек пропал индийский препарат «Лазикс»

В свердловских аптеках острая нехватка индийского препарата «Лазикс» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Один из самых востребованных препаратов при лечении хронической сердечной недостаточности, отека легких и гипертонического криза перестал продаваться в свердловских аптечных сетях. Речь идет о лекарственном препарате «Лазикс». Об этом сообщили читатели URA.RU. Препарат производится в Индии.

«Лечащий врач прописал „Лазикс“. Препарат всегда отличался высокой эффективностью. В последнее время найти „Лазикс“ в аптеках стало невыполнимой задачей», — делятся собеседники агентства.

В разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Жанна Ашурова отметила, что в аптеках имеются аналоги. «Индийский „Лазикс“, безусловно, эффективный препарат. Нужно понимать, что отсутствие данного медикамента не скажется на пациентах, так как на фармрынке имеются аналоги российского, белорусского и китайского производства. В любом случае профильный врач подберет препарат и дозировку», — сказала она.

Показания препарата «Лазикс»:

Отечный синдром при хронической сердечной недостаточности;.

Отечный синдром при острой сердечной недостаточности;

Отечный синдром при хронической почечной недостаточности;

Острая почечная недостаточность, включая таковую при беременности и ожогах (для поддержания экскреции жидкости);

Отечный синдром при нефротическом синдроме (при нефротическом синдроме на первом плане стоит лечение основного заболевания);

Отечный синдром при заболеваниях печени (при необходимости в дополнение к лечению антагонистами альдостерона);

Отек головного мозга.

Гипертонический криз;

Поддержание форсированного диуреза при отравлениях химическими соединениями, выводящимися почками в неизмененном виде.

Ранее URA.RU писало, что иностранные медикаменты перестали продавать в аптеках Свердловской области. Проблемы возникли со следующими лекарственными препаратами: «Виагра», «Золофт», «Гикамтин», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Дивигель», «Роаккутан», «Сероквель», «Зифлукорт», «Феринжект», «Хилак форте».