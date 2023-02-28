28 февраля 2023

Герой России Шарпатов отсудил деньги у унижавших его тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Летчик Владимир Шарпатов герой фильма Кандагар про афганский плен (талибы), шарпатов владимир
Владимир Шарпатов выиграл суд и получил десятки тысяч рублей Фото:

Герой России из Тюмени Владимир Шарпатов отсудил 83 тыс. рублей у тюменцев, оскорбивших его в мессенджере Viber. Информацию об этом разместила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Суд частично удовлетворил требования Владимира Ильича. Признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, содержащиеся в чате мессенджера. Взыскал с ответчиков в пользу истца 83 000 рублей в счет компенсации морального вреда», — сказано в публикации пресс-службы.

Конфликт разгорелся после сообщений в чате СНТ «Лесная сказка», в котором несколько участников обвинили Шарпатова (имеющего участок в СНТ) в неуплате взносов. За клевету потерпевший потребовал с тюменцев 2,5 миллионов рублей.

До этого Владимир Шарпатов отсудил 60 тыс. рублей у женщины, которая усомнилась в его почетном статусе. Тюменка назвала его «лжегероем». Владимир Шарпатов совершил побег из плена в 1996 году в Афганистане на самолете ИЛ-76.

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Герой России из Тюмени Владимир Шарпатов отсудил 83 тыс. рублей у тюменцев, оскорбивших его в мессенджере Viber. Информацию об этом разместила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Суд частично удовлетворил требования Владимира Ильича. Признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, содержащиеся в чате мессенджера. Взыскал с ответчиков в пользу истца 83 000 рублей в счет компенсации морального вреда», — сказано в публикации пресс-службы. Конфликт разгорелся после сообщений в чате СНТ «Лесная сказка», в котором несколько участников обвинили Шарпатова (имеющего участок в СНТ) в неуплате взносов. За клевету потерпевший потребовал с тюменцев 2,5 миллионов рублей. До этого Владимир Шарпатов отсудил 60 тыс. рублей у женщины, которая усомнилась в его почетном статусе. Тюменка назвала его «лжегероем». Владимир Шарпатов совершил побег из плена в 1996 году в Афганистане на самолете ИЛ-76.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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