Герой России Шарпатов отсудил деньги у унижавших его тюменцев

01 марта 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Владимир Шарпатов выиграл суд и получил десятки тысяч рублей Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Герой России из Тюмени Владимир Шарпатов отсудил 83 тыс. рублей у тюменцев, оскорбивших его в мессенджере Viber. Информацию об этом разместила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Суд частично удовлетворил требования Владимира Ильича. Признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, содержащиеся в чате мессенджера. Взыскал с ответчиков в пользу истца 83 000 рублей в счет компенсации морального вреда», — сказано в публикации пресс-службы. Конфликт разгорелся после сообщений в чате СНТ «Лесная сказка», в котором несколько участников обвинили Шарпатова (имеющего участок в СНТ) в неуплате взносов. За клевету потерпевший потребовал с тюменцев 2,5 миллионов рублей. До этого Владимир Шарпатов отсудил 60 тыс. рублей у женщины, которая усомнилась в его почетном статусе. Тюменка назвала его «лжегероем». Владимир Шарпатов совершил побег из плена в 1996 году в Афганистане на самолете ИЛ-76.

Герой России из Тюмени Владимир Шарпатов отсудил 83 тыс. рублей у тюменцев, оскорбивших его в мессенджере Viber. Информацию об этом разместила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Суд частично удовлетворил требования Владимира Ильича. Признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, содержащиеся в чате мессенджера. Взыскал с ответчиков в пользу истца 83 000 рублей в счет компенсации морального вреда», — сказано в публикации пресс-службы. Конфликт разгорелся после сообщений в чате СНТ «Лесная сказка», в котором несколько участников обвинили Шарпатова (имеющего участок в СНТ) в неуплате взносов. За клевету потерпевший потребовал с тюменцев 2,5 миллионов рублей. До этого Владимир Шарпатов отсудил 60 тыс. рублей у женщины, которая усомнилась в его почетном статусе. Тюменка назвала его «лжегероем». Владимир Шарпатов совершил побег из плена в 1996 году в Афганистане на самолете ИЛ-76.