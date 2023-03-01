Ранее работы экспонировались в Эрмитаже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге площадка Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ приняла картины Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Василия Кандинского и других мировых художников. Их горожанам представят 3 марта. На распаковке шедевров побывал корреспондент URA.RU.

«Мы привезли большую экспозицию, в которую входит около 100 шедевров и более 30 мастеров парижской школы самых разных направлений. В этой выставке мы стараемся показать и ретроспективу парижской школы, и разнообразие стилей и художников. Большинство того, что увидят екатеринбуржцы, видели стены Эрмитажа», — передает корреспондент URA.RU слова коллекционера Павла Башмакова, который привез экспозицию в Екатеринбург. На выставке будет представлено шесть разделов: «Мой Париж», «Россия-Франция», «Мой цирк», Мир природы»,» Великие книги человечества» и» Линия, форма цвета».

Картины подбирались так, чтобы у посетителей могла сложиться картина того, каким было графическое творчество XX века в Париже. Все произведения являются подлинниками и были куплены на аукционах, большая часть — в Париже. По признанию Павла Башмакова, он решил выставить картины, потому что относится к той категории коллекционеров, которые хотят делиться красотой с обществом. Свою коллекцию он собирал около 20 лет.

Посетить выставку «Шедевры мастеров парижской школы» можно будет с 3 марта по 21 мая. Гостей ждут с 11:00 до 19:00. Стоимость билета — 500 рублей. После Екатеринбурга картинам нужен будет отдых примерно на два месяца, чтобы произведения искусства не подвергались порче из-за ультрафиолета.

Ранее в Екатеринбурге в «Главном проспекте» открылась выставка «Великие испанцы», куда вошли оригиналы работ художников Франсиско Гойи, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и Жоана Миро. В экспозиции представлены, в том числе, одна из самых известных работ Пикассо «Голубь мира», серии работ Дали «Дон Кихот» и «Далинианские лошади».