В Свердловской области у каждой третьей компании ухудшилась ситуация с кадрами

01 марта 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Большинству свердловских компаний не хватает специалистов высшего уровня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По сравнению с 2021 годом в Свердловской области выросло число предприятий, где ситуация с кадрами ухудшилась — с 31,5% до 20,6%. Это следует из опроса участников Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), итоги опроса есть в распоряжении URA.RU. «Кратно сократилась доля компаний, у которых не было и нет проблем с кадрами — с 12% в 2021 году до 6,5% в 2022. У каждой третьей компании ситуация с кадрами ухудшилась — в 2021 году таких было 20,6%, в 2022 — 31,5%», — следует из результатов опроса. Больше всего предприятиям не хватает квалифицированных рабочих. Всего же за год выросла потребность по нескольким категориям работников — специалисты высшего уровня, специалисты среднего уровня, а также руководители организаций и структурных подразделений и работники, занятые подготовкой информации, оформлении документов. Ранее URA.RU сообщало о результатах другого исследования — 12% предприятий по итогам 2022 года заявили, что экономическая ситуация у них ухудшилась. В опросе участвовали предприятия Свердловской области, на которых в общей сложности работают 303 тысячи человек

По сравнению с 2021 годом в Свердловской области выросло число предприятий, где ситуация с кадрами ухудшилась — с 31,5% до 20,6%. Это следует из опроса участников Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), итоги опроса есть в распоряжении URA.RU. «Кратно сократилась доля компаний, у которых не было и нет проблем с кадрами — с 12% в 2021 году до 6,5% в 2022. У каждой третьей компании ситуация с кадрами ухудшилась — в 2021 году таких было 20,6%, в 2022 — 31,5%», — следует из результатов опроса. Больше всего предприятиям не хватает квалифицированных рабочих. Всего же за год выросла потребность по нескольким категориям работников — специалисты высшего уровня, специалисты среднего уровня, а также руководители организаций и структурных подразделений и работники, занятые подготовкой информации, оформлении документов. Ранее URA.RU сообщало о результатах другого исследования — 12% предприятий по итогам 2022 года заявили, что экономическая ситуация у них ухудшилась. В опросе участвовали предприятия Свердловской области, на которых в общей сложности работают 303 тысячи человек