28 февраля 2023

В Екатеринбурге арестованы два студента, обвиненные в теракте и помощи ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Студентов отправили в СИЗО до 24 апреля Фото:

Екатеринбургские студенты Эрик Мангасаров и Семен Конкин, обвиненные в теракте и помощи террористам, арестованы на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.

«Суд избрал Конкину пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля. Мангасарову — до 27 апреля», — говорится в сообщении суда. Адвокат Конкина обжалует постановление. Мангасарову предъявлено обвинение в теракте, а Конкину — в помощи террористам. Предположительно, их деятельность была связана с помощью вооруженным силам Украины.

Подробности инцидентов, по которым обвиняют студентов, не раскрываются, однако telegram-канал Shot 25 февраля сообщал о задержании студента, подозреваемого в подготовке диверсии против ОКБ «Новатор». Официальных комментариев об этом не поступало.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Екатеринбургские студенты Эрик Мангасаров и Семен Конкин, обвиненные в теракте и помощи террористам, арестованы на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда. «Суд избрал Конкину пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля. Мангасарову — до 27 апреля», — говорится в сообщении суда. Адвокат Конкина обжалует постановление. Мангасарову предъявлено обвинение в теракте, а Конкину — в помощи террористам. Предположительно, их деятельность была связана с помощью вооруженным силам Украины. Подробности инцидентов, по которым обвиняют студентов, не раскрываются, однако telegram-канал Shot 25 февраля сообщал о задержании студента, подозреваемого в подготовке диверсии против ОКБ «Новатор». Официальных комментариев об этом не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...