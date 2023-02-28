В Екатеринбурге арестованы два студента, обвиненные в теракте и помощи ВСУ

01 марта 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Студентов отправили в СИЗО до 24 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургские студенты Эрик Мангасаров и Семен Конкин, обвиненные в теракте и помощи террористам, арестованы на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда. «Суд избрал Конкину пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля. Мангасарову — до 27 апреля», — говорится в сообщении суда. Адвокат Конкина обжалует постановление. Мангасарову предъявлено обвинение в теракте, а Конкину — в помощи террористам. Предположительно, их деятельность была связана с помощью вооруженным силам Украины. Подробности инцидентов, по которым обвиняют студентов, не раскрываются, однако telegram-канал Shot 25 февраля сообщал о задержании студента, подозреваемого в подготовке диверсии против ОКБ «Новатор». Официальных комментариев об этом не поступало.

Екатеринбургские студенты Эрик Мангасаров и Семен Конкин, обвиненные в теракте и помощи террористам, арестованы на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда. «Суд избрал Конкину пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля. Мангасарову — до 27 апреля», — говорится в сообщении суда. Адвокат Конкина обжалует постановление. Мангасарову предъявлено обвинение в теракте, а Конкину — в помощи террористам. Предположительно, их деятельность была связана с помощью вооруженным силам Украины. Подробности инцидентов, по которым обвиняют студентов, не раскрываются, однако telegram-канал Shot 25 февраля сообщал о задержании студента, подозреваемого в подготовке диверсии против ОКБ «Новатор». Официальных комментариев об этом не поступало.