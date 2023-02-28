Власти ХМАО перенесли сдачу очистных сооружений Нефтеюганска на полгода

01 марта 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Чистая вода в Нефтеюганске появится в сентябре, заявил Азат Ислаев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Очистные сооружения в Нефтеюганске (ХМАО), которые реконструируют уже около 20 лет, будут сданы в эксплуатацию на полгода позже ранее запланированного срока, в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев. «В Нефтеюганске наконец-то будет чистая вода. По обновленному графику срок, к сожалению, перенесен на сентябрь месяц, ну тоже по причинам замены оборудования, которое невозможно было поставить», — сказал он.



По словам вице-губернатора, здание уже практически готово. Дальнейшая работа заключается в технологической организации очистных работ. К июлю планируют получить основное оборудование, пусконаладку организуют к осени. После запуска новых очистных сооружений вода в Нефтеюганске будет соответствовать всем действующим нормам.



Ранее URA.RU сообщало, что член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина раскритиковала мэрию Нефтеюганска за проблемы с обеспечением жителей чистой водой. Местные власти на протяжении 20 лет занимаются строительством очистных сооружений, но ситуация пока еще окончательно не разрешена.

Очистные сооружения в Нефтеюганске (ХМАО), которые реконструируют уже около 20 лет, будут сданы в эксплуатацию на полгода позже ранее запланированного срока, в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев. «В Нефтеюганске наконец-то будет чистая вода. По обновленному графику срок, к сожалению, перенесен на сентябрь месяц, ну тоже по причинам замены оборудования, которое невозможно было поставить», — сказал он. По словам вице-губернатора, здание уже практически готово. Дальнейшая работа заключается в технологической организации очистных работ. К июлю планируют получить основное оборудование, пусконаладку организуют к осени. После запуска новых очистных сооружений вода в Нефтеюганске будет соответствовать всем действующим нормам. Ранее URA.RU сообщало, что член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина раскритиковала мэрию Нефтеюганска за проблемы с обеспечением жителей чистой водой. Местные власти на протяжении 20 лет занимаются строительством очистных сооружений, но ситуация пока еще окончательно не разрешена.