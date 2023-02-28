Власти ХМАО перенесли сдачу очистных сооружений Нефтеюганска на полгода

Очистные сооружения в Нефтеюганске (ХМАО), которые реконструируют уже около 20 лет, будут сданы в эксплуатацию на полгода позже ранее запланированного срока, в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев.
«В Нефтеюганске наконец-то будет чистая вода. По обновленному графику срок, к сожалению, перенесен на сентябрь месяц, ну тоже по причинам замены оборудования, которое невозможно было поставить», — сказал он.
По словам вице-губернатора, здание уже практически готово. Дальнейшая работа заключается в технологической организации очистных работ. К июлю планируют получить основное оборудование, пусконаладку организуют к осени. После запуска новых очистных сооружений вода в Нефтеюганске будет соответствовать всем действующим нормам.
Ранее URA.RU сообщало, что член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина раскритиковала мэрию Нефтеюганска за проблемы с обеспечением жителей чистой водой. Местные власти на протяжении 20 лет занимаются строительством очистных сооружений, но ситуация пока еще окончательно не разрешена.
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