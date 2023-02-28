Власти ЯНАО шесть лет переселяют 82-летнюю жительницу из одного аварийного дома в другой

Свободного жилья в поселке Тазовский нет Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Почетную 82-лентюю жительницу Тазовского района Пану Салиндер власти почти шесть лет переселяют из одного аварийного дома в другой. Как сообщила в соцсетях жительница района Наталья Батурина, жизни пенсионерке, воспитавшей 15 детей и награжденной орденами и медалями, грозит опасность, так как она проживает в непригодных условиях.

«Я хочу спросить у власть имущих — знают ли они о Паны Салиндер, прозябающей в таких условиях в полублагоустроенной квартире по справке, так как жилье с 2016 года ветхое и аварийное. Квартира, где сейчас проживает Пана Салиндер представляет вновь угрозу для жизни и здоровья жильцов этой квартиры! Требуется срочное и необходимое обследование квартиры компетентной комиссией», — сообщила Батурина.

Жительница отметила, что Салиндер несколько раз переселяли в аварийные дома. В 2015 ее поселили в ветхий дом по улице Пристанская, 47, который залило сточными водами. Следующую квартиру она получила в доме на Пристанская, 45 А, который в 2018 году сошел со свайного поля. Нынешний дом, в котором живет пенсионерка, на улице Пушкина, 32 признан аварийным с 2016 года.

Квартиру в опасном доме власти Тазовского района предоставили жительнице без предоставления договора краткосрочного найма. Батурина добавила, что Пана Салиндер является ребенком войны, воспитала 15 детей, награждена орденами «Материнская слава» и медалями «Медаль материнства».

В администрации Тазовского района агентству ответили, что в поселке нет свободного жилья. «25 января 2023 года квартиру обследовала комиссия — температурный режим в норме. Предоставить другую жилплощадь невозможно. Свободного жилья в п. Тазовский нет. Поэтому Пане Салиндер была предложена благоустроенная капитальная квартира в Газ-Сале, от которой семья отказалась», — говорится в сообщении.