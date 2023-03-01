Рыжий кот стал героем жестоких видео свердловского блогера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Youtube-блогера из города Реж (Свердловская область) Николая Черепанова по прозвищу Дикий Куколд обвинили в издевательствах над котом. Видео, где мужчина грубо обращается с питомцем, появилось в telegram-канале «Поздняков 3.0» и стало распространяться в интернете.

«Живодер из Екатеринбурга! Издевается над котом на своих стримах. Звать Черепанов Николай. Максимальная огласка! Донесите это до местных зоозащитников», — написано в посте под видео и фото.

На кадрах видно, как полуголый мужчина прижимает кота к кровати и якобы качает ему пресс. На другом видео он грубо хватает питомца за шкирку. На третьем ролике кот снят со связанными скотчем лапами.

Пост собрал почти тысячу негодующих комментариев. Один из пользователей опознал в мучителе жителя города Реж Николая Черепанова, который ведет свой youtube-канал под названием «Дикий Трэш». Там выложено много роликов с участием кота. Так, видео с качанием пресса автор назвал «Последний кот Шварценеггера Сеня Лютый». Он пишет, что помогает своему питомцу стать физически сильным, чтобы летом от него во дворе разбегались все другие коты.

Примечательно, что на Черепанова ранее жаловались местные жители. В группе «Подслушано Реж» одна из женщин в конце декабря писала, что Николай мучает на камеру животных, угрожает избить свою мать и следит за одинокими женщинами. «Сам он называет себя „Дикий Куколд“ и готовится какой-то священной войне с женщинами. Прошу вас придать огласке и, если он наблюдается в психушке, то сообщить туда», — просила земляков свердловчанка.