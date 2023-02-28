В Златоусте ребенок провалился в открытый люк. Фото

01 марта 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Открытый люк был ничем не огорожен, ребенок провалился в него и получил ушибы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Златоусте Челябинской области 28 февраля девятилетний ребенок провалился в открытый люк и получился ушибы. Об опасных открытых люках местные жители пожаловались в социальных сетях. «28 февраля на улице Машиностроителей около дома 21 мой девятилетний ребенок упал в открытый канализационный колодец, который находится в трех метрах от пешеходной тропы. Достать помогли прохожие и друзья. У ребенка ссадины и ушибы, обошлось без серьезных травм», — рассказала Леля М. в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU связалось с управляющей компанией «ЖЭК №3», которые направили в ресурсоснабжающую компанию «Водоканал». Там сказали, что ситуацию прокомментируют позже. Если колодец принадлежит им, то его огородят или чем-то накроют завтра, 2 марта. Кроме того, запрос был направлен в пресс-службу администрации Златоуста, там сообщили, что люк уже закрыт. «Колодец не функционирует, не включен в систему водоснабжения и не находится в ведении муниципалитета. Администрация оперативно оперативно отреагировала на инцидент, колодец закрыли», — сообщили в пресс-службе. Ребенок провалился в канализационный колодец, который находится рядом с пешеходной тропой Фото: Паблик «ЧП / ДТП Златоуст» в «ВКонтакте» В комментариях к посту жители пожаловались на другие открытые и не огороженные люки в Златоусте Фото: Паблик «ЧП / ДТП Златоуст» в «ВКонтакте»

В Златоусте Челябинской области 28 февраля девятилетний ребенок провалился в открытый люк и получился ушибы. Об опасных открытых люках местные жители пожаловались в социальных сетях. «28 февраля на улице Машиностроителей около дома 21 мой девятилетний ребенок упал в открытый канализационный колодец, который находится в трех метрах от пешеходной тропы. Достать помогли прохожие и друзья. У ребенка ссадины и ушибы, обошлось без серьезных травм», — рассказала Леля М. в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU связалось с управляющей компанией «ЖЭК №3», которые направили в ресурсоснабжающую компанию «Водоканал». Там сказали, что ситуацию прокомментируют позже. Если колодец принадлежит им, то его огородят или чем-то накроют завтра, 2 марта. Кроме того, запрос был направлен в пресс-службу администрации Златоуста, там сообщили, что люк уже закрыт. «Колодец не функционирует, не включен в систему водоснабжения и не находится в ведении муниципалитета. Администрация оперативно оперативно отреагировала на инцидент, колодец закрыли», — сообщили в пресс-службе.