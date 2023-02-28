Федеральные политологи обучат мэров из ХМАО политграмотности

01 марта 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Мэр теперь отвечает за всю общественно-политическую обстановку на вверенной территории Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Югорским мэрам для обучения политграмотности выписали федеральных политологов — Евгения Минченко и Дарью Кислицыну. Эксперты на «школе глав», которая 1 и 2 марта проходит в Сургуте, рассказывают чиновникам о вызовах и трендах нынешнего времени, а также технологиях моделирования образа политика. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствующий на мероприятии. Собеседник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что окружные власти на семинаре пытаются донести до глав муниципалитетов мысль о том, что они в полной мере отвечают за общественно-политическую ситуацию в городах и районах. «Мэр уже не может быть только администратором бюджета, ответственным по ЖКХ и стройкам. Мэр отвечает за всю общественно-политическую обстановку на вверенной территории», — резюмировал инсайдер. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО сообщили URA.RU, что учеба мэров проходит для повышения их компетенций и обмена опытом. «В течение двух дней представители муниципалитетов рассмотрят современные тенденции государственного и муниципального управления, лучшие региональные управленческие практики, особенности формирования обратной связи с жителями, вовлечения жителей в реализацию приоритетных проектов и принятие управленческих решений региона, особенности управления общественными коммуникациями», — прокомментировали в депсвязей.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела первую в 2023 году рабочую встречу с мэрами и представителями дум. Глава региона обсудила с ними актуальную политическую повестку. Наталья Комарова работала в городах Когалым, Покачи и Лангепас. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорским мэрам для обучения политграмотности выписали федеральных политологов — Евгения Минченко и Дарью Кислицыну. Эксперты на «школе глав», которая 1 и 2 марта проходит в Сургуте, рассказывают чиновникам о вызовах и трендах нынешнего времени, а также технологиях моделирования образа политика. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствующий на мероприятии. Собеседник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что окружные власти на семинаре пытаются донести до глав муниципалитетов мысль о том, что они в полной мере отвечают за общественно-политическую ситуацию в городах и районах. «Мэр уже не может быть только администратором бюджета, ответственным по ЖКХ и стройкам. Мэр отвечает за всю общественно-политическую обстановку на вверенной территории», — резюмировал инсайдер. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО сообщили URA.RU, что учеба мэров проходит для повышения их компетенций и обмена опытом. «В течение двух дней представители муниципалитетов рассмотрят современные тенденции государственного и муниципального управления, лучшие региональные управленческие практики, особенности формирования обратной связи с жителями, вовлечения жителей в реализацию приоритетных проектов и принятие управленческих решений региона, особенности управления общественными коммуникациями», — прокомментировали в депсвязей. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела первую в 2023 году рабочую встречу с мэрами и представителями дум. Глава региона обсудила с ними актуальную политическую повестку. Наталья Комарова работала в городах Когалым, Покачи и Лангепас.