Федеральные политологи обучат мэров из ХМАО политграмотности

Югорским мэрам для обучения политграмотности выписали федеральных политологов — Евгения Минченко и Дарью Кислицыну. Эксперты на «школе глав», которая 1 и 2 марта проходит в Сургуте, рассказывают чиновникам о вызовах и трендах нынешнего времени, а также технологиях моделирования образа политика. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствующий на мероприятии.
Собеседник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что окружные власти на семинаре пытаются донести до глав муниципалитетов мысль о том, что они в полной мере отвечают за общественно-политическую ситуацию в городах и районах. «Мэр уже не может быть только администратором бюджета, ответственным по ЖКХ и стройкам. Мэр отвечает за всю общественно-политическую обстановку на вверенной территории», — резюмировал инсайдер.
В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО сообщили URA.RU, что учеба мэров проходит для повышения их компетенций и обмена опытом. «В течение двух дней представители муниципалитетов рассмотрят современные тенденции государственного и муниципального управления, лучшие региональные управленческие практики, особенности формирования обратной связи с жителями, вовлечения жителей в реализацию приоритетных проектов и принятие управленческих решений региона, особенности управления общественными коммуникациями», — прокомментировали в депсвязей.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела первую в 2023 году рабочую встречу с мэрами и представителями дум. Глава региона обсудила с ними актуальную политическую повестку. Наталья Комарова работала в городах Когалым, Покачи и Лангепас.
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