04 января 2023
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02 января 2023

Губернатор ХМАО отправилась на первую встречу с мэрами в новом году

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась на встречи с мэрами Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась на первую в 2023 году рабочую встречу с мэрами. Планируется, что глава округа проведет встречи с мэрами и представителями дум, а также обсудит проблемы семей мобилизованных и проведет общественную приемку школы. Об этом рассказали в официальном канале региональных властей «Югра. Официально».

«Сегодня в ходе первой в 2023 году рабочей поездки Губернатор Югры Наталья Комарова работает в городах Когалым, Покачи и Лангепас. Губернатор Югры в каждом из городов проведет рабочие встречи с главами и председателями Дум, в ходе которых с руководителями муниципальных образований обсудит итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2022 год, планы развития на 2023 год», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что Наталья Комарова проведет ряд встреч в Нижневартовске. В частности, глава региона проверит ход строительства Нижневартовской окружной больницы, встретится с главой города Дмитрием Кощенко и местными депутатами.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась на первую в 2023 году рабочую встречу с мэрами. Планируется, что глава округа проведет встречи с мэрами и представителями дум, а также обсудит проблемы семей мобилизованных и проведет общественную приемку школы. Об этом рассказали в официальном канале региональных властей «Югра. Официально». «Сегодня в ходе первой в 2023 году рабочей поездки Губернатор Югры Наталья Комарова работает в городах Когалым, Покачи и Лангепас. Губернатор Югры в каждом из городов проведет рабочие встречи с главами и председателями Дум, в ходе которых с руководителями муниципальных образований обсудит итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2022 год, планы развития на 2023 год», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Наталья Комарова проведет ряд встреч в Нижневартовске. В частности, глава региона проверит ход строительства Нижневартовской окружной больницы, встретится с главой города Дмитрием Кощенко и местными депутатами.
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