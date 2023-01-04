Губернатор ХМАО отправилась на первую встречу с мэрами в новом году

05 января 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась на встречи с мэрами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась на первую в 2023 году рабочую встречу с мэрами. Планируется, что глава округа проведет встречи с мэрами и представителями дум, а также обсудит проблемы семей мобилизованных и проведет общественную приемку школы. Об этом рассказали в официальном канале региональных властей «Югра. Официально». «Сегодня в ходе первой в 2023 году рабочей поездки Губернатор Югры Наталья Комарова работает в городах Когалым, Покачи и Лангепас. Губернатор Югры в каждом из городов проведет рабочие встречи с главами и председателями Дум, в ходе которых с руководителями муниципальных образований обсудит итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2022 год, планы развития на 2023 год», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Наталья Комарова проведет ряд встреч в Нижневартовске. В частности, глава региона проверит ход строительства Нижневартовской окружной больницы, встретится с главой города Дмитрием Кощенко и местными депутатами.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась на первую в 2023 году рабочую встречу с мэрами. Планируется, что глава округа проведет встречи с мэрами и представителями дум, а также обсудит проблемы семей мобилизованных и проведет общественную приемку школы. Об этом рассказали в официальном канале региональных властей «Югра. Официально». «Сегодня в ходе первой в 2023 году рабочей поездки Губернатор Югры Наталья Комарова работает в городах Когалым, Покачи и Лангепас. Губернатор Югры в каждом из городов проведет рабочие встречи с главами и председателями Дум, в ходе которых с руководителями муниципальных образований обсудит итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2022 год, планы развития на 2023 год», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Наталья Комарова проведет ряд встреч в Нижневартовске. В частности, глава региона проверит ход строительства Нижневартовской окружной больницы, встретится с главой города Дмитрием Кощенко и местными депутатами.