Танец женщины, похожей на зама мэра, вызвал споры между курганскими чиновниками. Видео

01 марта 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

В Курганской области обсуждают танцевальное видео женщины, похожей на чиновницу из Щучья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Видео танца исполнительницы, похожей на одну из заместителей главы Щучанского округа в Курганской области, вызвал неоднозначную реакцию среди чиновников местной администрации и жителей округа. Одни были возмущены танцем, посчитав его фривольным, другие вступились за девушку. Об этом URA.RU рассказали источники в администрации города, продемонстрировав видео. «Женщина, очень похожая по внешности и манерам на одну из сотрудниц администрации, выложила откровенное видео с танцами на стуле в открытом аккаунте Tik-Tok. Очень смело и креативно», — говорит один из инсайдеров, имя он не уточнил. По словам другого источника, у некоторых коллег ролик вызвал недоумение. Они считают, что подобные танцы чиновникам высокого ранга не стоит выкладывать в соцсети. Как отмечает один из инсайдеров, близкий к муниципальной политике, видео гуляет по соцсетям уже четыре года, однако заговорили о нем только сейчас. «Эта девушка уже попадала в поле зрения сотрудников департамента информационной и внутренней политики Курганской области. В связи с подобными ситуациями с сотрудниками администрации уже проводили беседы по тому, как вести личные соцсети. Часть информации они удалили. Возможно, с чиновниками будут разговаривать еще раз и снова им придется почистить соцсети», — уточняет источник. На звонок корреспондента URA.RU глава Щучанского округа Геннадий Подкорытов попросил направить официальное обращение. Редакция запросила информацию в администрации, ответ пока не поступил. В пресс-службе правительства области URA.RU ответили, что к ним такое видео не поступало. На вопросы о том, поступали ли рекомендации по ведению социальных сетей для сотрудников муниципалитеты от департамента ответ не получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Видео танца исполнительницы, похожей на одну из заместителей главы Щучанского округа в Курганской области, вызвал неоднозначную реакцию среди чиновников местной администрации и жителей округа. Одни были возмущены танцем, посчитав его фривольным, другие вступились за девушку. Об этом URA.RU рассказали источники в администрации города, продемонстрировав видео. «Женщина, очень похожая по внешности и манерам на одну из сотрудниц администрации, выложила откровенное видео с танцами на стуле в открытом аккаунте Tik-Tok. Очень смело и креативно», — говорит один из инсайдеров, имя он не уточнил. По словам другого источника, у некоторых коллег ролик вызвал недоумение. Они считают, что подобные танцы чиновникам высокого ранга не стоит выкладывать в соцсети. Как отмечает один из инсайдеров, близкий к муниципальной политике, видео гуляет по соцсетям уже четыре года, однако заговорили о нем только сейчас. «Эта девушка уже попадала в поле зрения сотрудников департамента информационной и внутренней политики Курганской области. В связи с подобными ситуациями с сотрудниками администрации уже проводили беседы по тому, как вести личные соцсети. Часть информации они удалили. Возможно, с чиновниками будут разговаривать еще раз и снова им придется почистить соцсети», — уточняет источник. На звонок корреспондента URA.RU глава Щучанского округа Геннадий Подкорытов попросил направить официальное обращение. Редакция запросила информацию в администрации, ответ пока не поступил. В пресс-службе правительства области URA.RU ответили, что к ним такое видео не поступало. На вопросы о том, поступали ли рекомендации по ведению социальных сетей для сотрудников муниципалитеты от департамента ответ не получен.