Видео танца исполнительницы, похожей на одну из заместителей главы Щучанского округа в Курганской области, вызвал неоднозначную реакцию среди чиновников местной администрации и жителей округа. Одни были возмущены танцем, посчитав его фривольным, другие вступились за девушку. Об этом URA.RU рассказали источники в администрации города, продемонстрировав видео.
«Женщина, очень похожая по внешности и манерам на одну из сотрудниц администрации, выложила откровенное видео с танцами на стуле в открытом аккаунте Tik-Tok. Очень смело и креативно», — говорит один из инсайдеров, имя он не уточнил. По словам другого источника, у некоторых коллег ролик вызвал недоумение. Они считают, что подобные танцы чиновникам высокого ранга не стоит выкладывать в соцсети.
Как отмечает один из инсайдеров, близкий к муниципальной политике, видео гуляет по соцсетям уже четыре года, однако заговорили о нем только сейчас. «Эта девушка уже попадала в поле зрения сотрудников департамента информационной и внутренней политики Курганской области. В связи с подобными ситуациями с сотрудниками администрации уже проводили беседы по тому, как вести личные соцсети. Часть информации они удалили. Возможно, с чиновниками будут разговаривать еще раз и снова им придется почистить соцсети», — уточняет источник.
На звонок корреспондента URA.RU глава Щучанского округа Геннадий Подкорытов попросил направить официальное обращение. Редакция запросила информацию в администрации, ответ пока не поступил. В пресс-службе правительства области URA.RU ответили, что к ним такое видео не поступало. На вопросы о том, поступали ли рекомендации по ведению социальных сетей для сотрудников муниципалитеты от департамента ответ не получен.
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