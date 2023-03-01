Российские ученые опровергли заявления нидерландского сейсмолога о новом землетрясении

01 марта 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Периодические землетрясения это особенность Камчатки, считает сейсмолог Фото: Степан Змачинский / МЧС Медиа Периодические землетрясения — это особенность Камчатского региона, поэтому надо спокойно относиться к предсказанию нидерландского сейсмолога Фрэнка Хугербитса. С таким заявлением выступил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая Служба РАН» Данила Чебров. Он подчеркнул невозможность прогнозирования подземных толчков и поставил под вопрос экспертность западного сейсмолога. «Перед любым комментарием любых прогнозов надо иметь в виду, что на Камчатке сильные землетрясения происходили и будут происходить. Второе, что надежного краткосрочного прогноза до сих не существует», — передает слова Данилы Чеброва Пятый канал. Он также отметил, что у Хугербитса нет научных статей. «Он занимается этим делом на уровне любителя, может быть, он проник достаточно глубоко в суть вещей, но проверить это невозможно. Данные, которые он публикует об этом методе, неполные, на вопросы с ходу невозможно получить ответы», — объяснил специалист. Ранее научная организация Solar System Geometry Survey (SSGEOS) опубликовала видео, где Хугербитс сообщил о мощных подземных толчках в начале марта. Он считает, что землетрясение может произойти в районе Камчатки или Курильских островов.

Периодические землетрясения — это особенность Камчатского региона, поэтому надо спокойно относиться к предсказанию нидерландского сейсмолога Фрэнка Хугербитса. С таким заявлением выступил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая Служба РАН» Данила Чебров. Он подчеркнул невозможность прогнозирования подземных толчков и поставил под вопрос экспертность западного сейсмолога. «Перед любым комментарием любых прогнозов надо иметь в виду, что на Камчатке сильные землетрясения происходили и будут происходить. Второе, что надежного краткосрочного прогноза до сих не существует», — передает слова Данилы Чеброва Пятый канал. Он также отметил, что у Хугербитса нет научных статей. «Он занимается этим делом на уровне любителя, может быть, он проник достаточно глубоко в суть вещей, но проверить это невозможно. Данные, которые он публикует об этом методе, неполные, на вопросы с ходу невозможно получить ответы», — объяснил специалист. Ранее научная организация Solar System Geometry Survey (SSGEOS) опубликовала видео, где Хугербитс сообщил о мощных подземных толчках в начале марта. Он считает, что землетрясение может произойти в районе Камчатки или Курильских островов.