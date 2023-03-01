Военный эксперт объяснил, как российская армия будет уничтожать танки Leopard

02 марта 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Танки Leopard могут быть поражены выстрелом кумулятивного снаряда под башню Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставляемые Западом Украине танки Leopard могут быть поражены любым российским кумулятивным снарядом, если выстрел придется в кормовую нишу башни, что выведет из строя экипаж техники. Об этом URA.RU рассказал полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. «Я хочу посмотреть на бронированную шторку и экипаж после того, как защиту кормовой ниши башни запросто проломит любой наш кумулятивный снаряд, подкалиберный само собой, и полыхнет все, что там есть. Это пламя рванет в боевой отсек. Вы будете оттуда шашлык доставать», — сказал Михаил Тимошенко. При этом лобовая броня «Леопарда» превосходит даже британские образцы тяжелой техники, добавил полковник запаса. «С борта берется все, что есть. РПГ-7 вообще корму берет. Это касается не только тех моделей, которые поставляются ВСУ, но и тех, которые не поставляются», — уточнил эксперт. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Под Бахмут (Артемовск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) пригнали танки Leоpard. Однако основатель частной военной компании Евгений Пригожин отметил, что Военнослужащие ЧВК «Вагнер» еще не вступали в бой с немецкими танками.

Поставляемые Западом Украине танки Leopard могут быть поражены любым российским кумулятивным снарядом, если выстрел придется в кормовую нишу башни, что выведет из строя экипаж техники. Об этом URA.RU рассказал полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. «Я хочу посмотреть на бронированную шторку и экипаж после того, как защиту кормовой ниши башни запросто проломит любой наш кумулятивный снаряд, подкалиберный само собой, и полыхнет все, что там есть. Это пламя рванет в боевой отсек. Вы будете оттуда шашлык доставать», — сказал Михаил Тимошенко. При этом лобовая броня «Леопарда» превосходит даже британские образцы тяжелой техники, добавил полковник запаса. «С борта берется все, что есть. РПГ-7 вообще корму берет. Это касается не только тех моделей, которые поставляются ВСУ, но и тех, которые не поставляются», — уточнил эксперт. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Под Бахмут (Артемовск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) пригнали танки Leоpard. Однако основатель частной военной компании Евгений Пригожин отметил, что Военнослужащие ЧВК «Вагнер» еще не вступали в бой с немецкими танками.