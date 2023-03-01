Друга миллиардера пытаются снять с выборов в Екатеринбурге

Валерий Черкашин лает понять, что его не интересует мнение администрации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Друга совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова Валерия Черкашина уговаривают не идти на выборы в думу Екатеринбурга. Торг с общественником, снявшимся с выборов 2018 года по просьбе губернатора Евгения Куйвашева, ведет вице-мэр по политике Сергей Плахотин, рассказал источник URA.RU в муниципальной власти.

По словам собеседника агентства, Черкашин готовится к праймериз «Единой России» в округе №1 (Верх-Исетский район). Его границы и номер после перенарезки, возможно, изменятся. Сейчас этот округ представляет лидер думской фракции «Единой России» Ира Овчинникова — соратница спикера думы Игоря Володина, который, как и Черкашин, близок к Кочеткову. Овчинникова, по слухам, не планирует уходить из политики.

В 2018-м она победила Черкашина на праймериз ЕР (хотя Черкашин набрал голосов больше, чем победившие кандидаты в некоторых других округах). После этого Черкашин решил выдвинуться от «Справедливой России». На этом этапе и было заключено джентельменское соглашение, по которому он вышел из гонки.

Мэрию не устраивают оба кандидата — и Овчинникова, и Черкашин. Чиновники подобрали для «Единой России» третьего. Его фамилия пока неизвестна. Таким образом, округ уже сейчас становится одной из горячих точек.

Черкашин подтвердил корреспонденту, что готовится к праймериз «Единой России», и заявил, что полностью уверен в своих силах. Информацию о переговорах с Плахотиным он не подтвердил, но и не опроверг. Сам Плахотин недоступен для комментариев.