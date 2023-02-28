28 февраля 2023

Полиция в ХМАО ищет злоумышленника, который пытался похитить ребенка у здания мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе неизвестный пытался похитить ребенка Фото:

В полицию ХМАО поступило сообщение о попытке похищения 9-летнего ребенка у здания администрации Мегиона. В пресс-службе МВД корреспонденту URA.RU рассказали, что в настоящее время ведомство проводит проверку полученной информации.

«В полицию Мегиона поступило сообщение о попытке похищения ребенка. Сейчас проводится проверка по этому факту», — пояснили в пресс-службе. Жительница Мегиона пожаловалась, что незнакомец заманивал ее сына игрушками и звал в гости. Мальчика спасло вмешательство проходящего мимо мужчины.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута встревожило видео с похищением ребенка. Как оказалось позже, ролик снимали для рекламы безопасных дворов.

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В полицию ХМАО поступило сообщение о попытке похищения 9-летнего ребенка у здания администрации Мегиона. В пресс-службе МВД корреспонденту URA.RU рассказали, что в настоящее время ведомство проводит проверку полученной информации. «В полицию Мегиона поступило сообщение о попытке похищения ребенка. Сейчас проводится проверка по этому факту», — пояснили в пресс-службе. Жительница Мегиона пожаловалась, что незнакомец заманивал ее сына игрушками и звал в гости. Мальчика спасло вмешательство проходящего мимо мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута встревожило видео с похищением ребенка. Как оказалось позже, ролик снимали для рекламы безопасных дворов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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