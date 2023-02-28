Полиция в ХМАО ищет злоумышленника, который пытался похитить ребенка у здания мэрии

01 марта 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

В Мегионе неизвестный пытался похитить ребенка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В полицию ХМАО поступило сообщение о попытке похищения 9-летнего ребенка у здания администрации Мегиона. В пресс-службе МВД корреспонденту URA.RU рассказали, что в настоящее время ведомство проводит проверку полученной информации. «В полицию Мегиона поступило сообщение о попытке похищения ребенка. Сейчас проводится проверка по этому факту», — пояснили в пресс-службе. Жительница Мегиона пожаловалась, что незнакомец заманивал ее сына игрушками и звал в гости. Мальчика спасло вмешательство проходящего мимо мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута встревожило видео с похищением ребенка. Как оказалось позже, ролик снимали для рекламы безопасных дворов.

В полицию ХМАО поступило сообщение о попытке похищения 9-летнего ребенка у здания администрации Мегиона. В пресс-службе МВД корреспонденту URA.RU рассказали, что в настоящее время ведомство проводит проверку полученной информации. «В полицию Мегиона поступило сообщение о попытке похищения ребенка. Сейчас проводится проверка по этому факту», — пояснили в пресс-службе. Жительница Мегиона пожаловалась, что незнакомец заманивал ее сына игрушками и звал в гости. Мальчика спасло вмешательство проходящего мимо мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута встревожило видео с похищением ребенка. Как оказалось позже, ролик снимали для рекламы безопасных дворов.