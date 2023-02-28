Прокуратура проверит психдиспансер в ЯНАО, в коридорах которого лежат пациенты

Силовики проведут проверку в медучреждении
Прокуратура ЯНАО проведет проверку в Новоуренгойском психоневрологическом диспансере, в котором пациенты вынуждены лежать в коридорах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Организовали проверку», — ответили в прокуратуре. Пациенты размещены в коридорах больницы, потому что в учреждении до сих пор идет ремонт, который должен был закончиться в 2022 году.
Ранее URA.RU сообщало, что пациенты с различными диагнозами и разных возрастов находятся в коридорах ПНД по причине затяжного ремонта. В диспансере же сказали, что это не коридор, а буферная зона для ожидающих результаты теста на коронавирус.
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