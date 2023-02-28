28 февраля 2023

Прокуратура проверит психдиспансер в ЯНАО, в коридорах которого лежат пациенты

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Силовики проведут проверку в медучреждении Фото:

Прокуратура ЯНАО проведет проверку в Новоуренгойском психоневрологическом диспансере, в котором пациенты вынуждены лежать в коридорах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Организовали проверку», — ответили в прокуратуре. Пациенты размещены в коридорах больницы, потому что в учреждении до сих пор идет ремонт, который должен был закончиться в 2022 году.

Ранее URA.RU сообщало, что пациенты с различными диагнозами и разных возрастов находятся в коридорах ПНД по причине затяжного ремонта. В диспансере же сказали, что это не коридор, а буферная зона для ожидающих результаты теста на коронавирус.

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Прокуратура ЯНАО проведет проверку в Новоуренгойском психоневрологическом диспансере, в котором пациенты вынуждены лежать в коридорах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства. «Организовали проверку», — ответили в прокуратуре. Пациенты размещены в коридорах больницы, потому что в учреждении до сих пор идет ремонт, который должен был закончиться в 2022 году. Ранее URA.RU сообщало, что пациенты с различными диагнозами и разных возрастов находятся в коридорах ПНД по причине затяжного ремонта. В диспансере же сказали, что это не коридор, а буферная зона для ожидающих результаты теста на коронавирус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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