Адмирал объяснил, зачем Украина готовит в Николаеве боевых пловцов. Видео

Адмирал Комоедов: Украина готовится к новым диверсиям в Крыму

02 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Боевые пловцы могут минировать морские объекты, объяснил Владимир Комоедов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевых пловцов в Николаеве Украина может готовить для совершения диверсий на полуострове Крым. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился российский военачальник, политик, командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов. «Если они подготавливают в Николаеве, то их зона действия будет Крым. Это будет, в том числе, наше побережье. Готовят из состава украинских военно-морских сил, наверняка наставники будут англичане, американцы. Доставляться они могут как попутными, так и специализированными средствами. Поэтому вреда они могут принести достаточно», — рассказал Владимир Комоедов. Адмирал назвал основные цели боевых пловцов. «Это ребята, которые подготовлены к действиям по сути дела везде — в воздухе, с воздуха, на земле и основное предназначение — это под водой. Крепкие, подготовленные, они умеют выполнять все боевые упражнения со всех видов оружия. В основном засекречены, где происходит базирование, какая программа, какие средства минирования есть. Для чего они нужны — прежде всего для действий против гидротехнических сооружений, которые находятся в порту, против доков, против входов в базы, против кораблей, которые стоят на рейдах или у причала. В основном они могут минировать», — добавил Комоедов. При этом собеседник агентства подчеркнул, что противостоят таким бойцам отряды борьбы с противодиверсионными силами. «Боевые пловцы у каждой страны есть, которая выходит к морю. Так называемый спецназ. Он имеется на флоте, подчиняется его штабу. Есть еще отряды, которые борются против этих диверсантов. То есть отряд борьбы с противодиверсионными силами. Вот я был командиром бригады и у меня в бригаде такой отряд был», — отметил он. Ранее телеграм- канал «Украина. ру» сообщила о тренировках боевых пловцов в Николаевской области. По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, освобождение Россией этого региона, а также Одесской, Харьковской и Днепропетровских областей будет говорить о скором крахе киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боевых пловцов в Николаеве Украина может готовить для совершения диверсий на полуострове Крым. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился российский военачальник, политик, командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов. «Если они подготавливают в Николаеве, то их зона действия будет Крым. Это будет, в том числе, наше побережье. Готовят из состава украинских военно-морских сил, наверняка наставники будут англичане, американцы. Доставляться они могут как попутными, так и специализированными средствами. Поэтому вреда они могут принести достаточно», — рассказал Владимир Комоедов. Адмирал назвал основные цели боевых пловцов. «Это ребята, которые подготовлены к действиям по сути дела везде — в воздухе, с воздуха, на земле и основное предназначение — это под водой. Крепкие, подготовленные, они умеют выполнять все боевые упражнения со всех видов оружия. В основном засекречены, где происходит базирование, какая программа, какие средства минирования есть. Для чего они нужны — прежде всего для действий против гидротехнических сооружений, которые находятся в порту, против доков, против входов в базы, против кораблей, которые стоят на рейдах или у причала. В основном они могут минировать», — добавил Комоедов. При этом собеседник агентства подчеркнул, что противостоят таким бойцам отряды борьбы с противодиверсионными силами. «Боевые пловцы у каждой страны есть, которая выходит к морю. Так называемый спецназ. Он имеется на флоте, подчиняется его штабу. Есть еще отряды, которые борются против этих диверсантов. То есть отряд борьбы с противодиверсионными силами. Вот я был командиром бригады и у меня в бригаде такой отряд был», — отметил он. Ранее телеграм- канал «Украина. ру» сообщила о тренировках боевых пловцов в Николаевской области. По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, освобождение Россией этого региона, а также Одесской, Харьковской и Днепропетровских областей будет говорить о скором крахе киевского режима.