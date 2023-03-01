Весной пермяков будут возить в Крым на спецпоездах

Железнодорожный перевозчик в марте—апреле запускает специальные поезда из Перми в Крым

01 марта 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Железнодорожный перевозчик запускает спецрейсы в Крым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В компании «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ), которая занимается железнодорожными перевозками, сообщили о запуске спецрейсов из Перми до Крыма. Новое расписание будет действовать в марте и апреле текущего года. Это обусловлено масштабными ремонтными работами на объектах инфраструктуры, пояснили в пресс-службе ГСЭ. «Поезд № 201/202 Симферополь — Пермь отправится из Симферополя 15 апреля, обратно — 14 апреля и 9 мая. Кроме того, из Перми до Севастополя будет запущен поезд 28 апреля. Эти маршруты были назначены вместо отмененных (ранее — прим. URA.RU) рейсов № 141/142 Симферополь — Пермь. С 29 апреля указанный состав будет еженедельно отправляться из Симферополя по субботам и со 2 мая — из прикамской столицы», — поясняет пресс-служба ГСЭ, сообщили в ТАСС. О том, что «Гранд сервис экспресс» планирует вдвое сократить маршруты из Перми до Крыма в курортный сезон, URA.RU писало ранее. В середине февраля за направлением были закреплены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов.

В компании «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ), которая занимается железнодорожными перевозками, сообщили о запуске спецрейсов из Перми до Крыма. Новое расписание будет действовать в марте и апреле текущего года. Это обусловлено масштабными ремонтными работами на объектах инфраструктуры, пояснили в пресс-службе ГСЭ. «Поезд № 201/202 Симферополь — Пермь отправится из Симферополя 15 апреля, обратно — 14 апреля и 9 мая. Кроме того, из Перми до Севастополя будет запущен поезд 28 апреля. Эти маршруты были назначены вместо отмененных (ранее — прим. URA.RU) рейсов № 141/142 Симферополь — Пермь. С 29 апреля указанный состав будет еженедельно отправляться из Симферополя по субботам и со 2 мая — из прикамской столицы», — поясняет пресс-служба ГСЭ, сообщили в ТАСС. О том, что «Гранд сервис экспресс» планирует вдвое сократить маршруты из Перми до Крыма в курортный сезон, URA.RU писало ранее. В середине февраля за направлением были закреплены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов.