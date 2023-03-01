Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился своей радостью жить в наше время. По его словам, в дальнейшем оно определит положение России на мировой арене и приведет к преображению страны.
«Клянусь Аллахом, я безмерно рад, что живу в это время. Я склоняюсь к мнению тех, кто считает его историческим и определяющим будущее положение России на политической карте мира. В наше нелегкое время (проведение спецоперации на Украине — прим. URA.RU) здесь зарождается Новая Россия — страна бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
По словам Кадырова, если бы во главе государства оказался не Владимир Путин, то стране в современном мире пришел бы «неминуемый конец». «Истинное счастье — жить в государстве, во главе которого стоит сильная и несгибаемая личность», — подчеркнул он.
Чеченские военные участвуют в спецоперации с первых дней. В феврале 2022 года о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, эта мера была вынужденной. Кадыров отмечал ранее, что список украинских военнопленных ежедневно расширяется благодаря усилиям бойцов спецназа «Ахмат».
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился своей радостью жить в наше время. По его словам, в дальнейшем оно определит положение России на мировой арене и приведет к преображению страны. «Клянусь Аллахом, я безмерно рад, что живу в это время. Я склоняюсь к мнению тех, кто считает его историческим и определяющим будущее положение России на политической карте мира. В наше нелегкое время (проведение спецоперации на Украине — прим. URA.RU) здесь зарождается Новая Россия — страна бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По словам Кадырова, если бы во главе государства оказался не Владимир Путин, то стране в современном мире пришел бы «неминуемый конец». «Истинное счастье — жить в государстве, во главе которого стоит сильная и несгибаемая личность», — подчеркнул он. Чеченские военные участвуют в спецоперации с первых дней. В феврале 2022 года о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, эта мера была вынужденной. Кадыров отмечал ранее, что список украинских военнопленных ежедневно расширяется благодаря усилиям бойцов спецназа «Ахмат».