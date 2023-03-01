Кадыров поделился своей радостью жить в наше время

Глава Чечни Кадыров: мы живем в счастливое время, которое обещает рождение новой России

02 марта 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров объяснил, почему живет в «счастливое время» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился своей радостью жить в наше время. По его словам, в дальнейшем оно определит положение России на мировой арене и приведет к преображению страны. «Клянусь Аллахом, я безмерно рад, что живу в это время. Я склоняюсь к мнению тех, кто считает его историческим и определяющим будущее положение России на политической карте мира. В наше нелегкое время (проведение спецоперации на Украине — прим. URA.RU) здесь зарождается Новая Россия — страна бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . По словам Кадырова, если бы во главе государства оказался не Владимир Путин, то стране в современном мире пришел бы «неминуемый конец». «Истинное счастье — жить в государстве, во главе которого стоит сильная и несгибаемая личность», — подчеркнул он. Чеченские военные участвуют в спецоперации с первых дней. В феврале 2022 года о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, эта мера была вынужденной. Кадыров отмечал ранее, что список украинских военнопленных ежедневно расширяется благодаря усилиям бойцов спецназа «Ахмат».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился своей радостью жить в наше время. По его словам, в дальнейшем оно определит положение России на мировой арене и приведет к преображению страны. «Клянусь Аллахом, я безмерно рад, что живу в это время. Я склоняюсь к мнению тех, кто считает его историческим и определяющим будущее положение России на политической карте мира. В наше нелегкое время (проведение спецоперации на Украине — прим. URA.RU) здесь зарождается Новая Россия — страна бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По словам Кадырова, если бы во главе государства оказался не Владимир Путин, то стране в современном мире пришел бы «неминуемый конец». «Истинное счастье — жить в государстве, во главе которого стоит сильная и несгибаемая личность», — подчеркнул он. Чеченские военные участвуют в спецоперации с первых дней. В феврале 2022 года о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, эта мера была вынужденной. Кадыров отмечал ранее, что список украинских военнопленных ежедневно расширяется благодаря усилиям бойцов спецназа «Ахмат».